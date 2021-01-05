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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Портимоненси - Фаренсе
Портимоненси - Фаренсе: обзор матча 05 января 2021
Портимоненси
05.01.2021, вторник, 00:15
Португалия. Примейра, 12 тур
2 : 0
Завершен
Фаренсе
72'
Бету
90+2'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портимоненси - Фаренсе
Замена
H.
️️️️
А. Оливейра
90'
+3
Замена
F.
️️️️
А. Боа Морте
90'
+3
Замена
Ф. Медейрос
️️️️
Бету
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Бету
90'
+2
Желтая карточка
Денер
89'
76'
Замена
M. Queta
️️️️
H. Seco
ГОЛ! 1:0!
Бету
72'
57'
Желтая карточка
A. Pinto
Желтая карточка
В. Роша
55'
46'
Замена
Б. Ауашерия
️️️️
C. Martins
45'
+2
Желтая карточка
N. Stojiljkovic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
2
Koki Anzai
ЦЗ
4
Виллиан Роша
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
2
Maurício Antônio
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Фаренсе
1
Rafael Defendi
ВР
78
Alex Pinto
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
14
Фабрисио Исидоро
ЦП
29
Клаудио Фалькао
ЦП
25
Райан Галд
АП
6
Filipe Melo
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
7
Hugo Seco
ЦФ
19
Nikola Stojiljkovic
ЦФ
7
LicÃ¡
ЦФ
Портимоненси
1
Ricardo Ferreira
ВР
0
Henrique
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
33
Casagrande
ЦФ
9
Fabrício
ЦФ
0
R. Vaz Te
ЦФ
Фаренсе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
13
Бура
ОП
20
Билел Ауашерия
ЦП
11
Брайан Мансилья
ЦП
17
Miguel Bandarra
ЦФ
30
Djalma
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
10
Madi Queta
ЦФ
4-2-1-3
94
Самуэл
2
4
Роша
36
Поссиньоло
18
Муфи
13
Денер
10
Боа Морте
10
Оливейра
23
Бету
20
2
2-2-1-5
1
78
12
14
Исидоро
29
Фалькао
25
Галд
6
7
19
7
92
10
Боа Морте
9
9
10
Боа Морте
10
Оливейра
0
0
10
Оливейра
23
Бету
7
Медейрос
7
Медейрос
23
Бету
7
10
10
7
12
20
Ауашерия
20
Ауашерия
12
Остались в запасе
Портимоненси
Фаренсе
33
Casagrande
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
13
Бура
ОП
30
Djalma
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
Остались в запасе
33
Casagrande
ЦФ
1
Ricardo Ferreira
ВР
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
Фали Канде
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
0
R. Vaz Te
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Маркеш
ВР
30
Фелипе Абнер
ЛАЗ
17
Miguel Bandarra
ЦФ
13
Бура
ОП
30
Djalma
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
11
Брайан Мансилья
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Портимоненси - Фаренсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Фаренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 2
17.05.2025
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Эстадио ду Портимоненсе
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Портимоненси
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