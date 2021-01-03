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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Маритиму - Боавишта
Маритиму - Боавишта: обзор матча 03 января 2021
Маритиму
03.01.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 12 тур
0 : 0
Завершен
Боавишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маритиму - Боавишта
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Авазим
90'
+1
Желтая карточка
А. Гомес
Замена
Э. Коста
️️️️
Р. Сантос
90'
Желтая карточка
R. Macedo
88'
Замена
K.
️️️️
Ж. Таго
78'
Желтая карточка
Р. Сантос
76'
Замена
R. Macedo
️️️️
Р. Гитан
71'
67'
Замена
Р. Мангаш
️️️️
Н. Сантуш
61'
Желтая карточка
П. Паула
Желтая карточка
К. Винк
48'
46'
Замена
Г. Сауэр
️️️️
Ю. Нжийе
27'
Желтая карточка
А. Элис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маритиму
1
Амир Абедзаде
ВР
22
Марсело Гермес
ЛЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
5
Лео Андраде
ЦЗ
5
Зайнадине
ЦЗ
15
Рене Сантос
ЦЗ
5
Жеан Ирмер
ОП
12
Franck Bambock
ЦП
99
Рафик Гитан
АП
9
Родриго Пиньо
ЦФ
95
Жоэль Таго
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Рамос
Боавишта
1
Лео Жардим
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
42
Кристиан Кастро
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ЦЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Паулиньо Паула
ЦП
14
Шоу
ЦП
10
Нуну Сантуш
ЦП
17
Альберт Элис
ПВ
10
Юсуфа Нжийе
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Маритиму
27
Charles
ВР
44
Лукас Африко
ЦЗ
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
17
Milson
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
20
Kibe
ЦФ
12
Эдгар Коста
ЦФ
7
Ruben Macedo
ЦФ
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
7
Рикарду Мангаш
ЦЗ
23
Натан
ПЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
7
Густаво Сауэр
ЦП
21
Тиагу Мораиш
ПВ
6
Jesús Gómez
ЦФ
9
J. Benguche
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Абедзаде
5
Андраде
5
Зайнадине
15
Сантос
22
Гермес
5
Ирмер
2
Винк
12
99
Гитан
95
Таго
9
Пиньо
4-4-1-1
1
Жардим
42
Кастро
15
Авазим
4
Каннон
25
Амаш
27
Паула
14
Шоу
10
Сантуш
7
Гомес
17
Элис
10
Нжийе
95
Таго
20
20
95
Таго
15
Сантос
12
Коста
12
Коста
15
Сантос
99
Гитан
7
7
99
Гитан
10
Сантуш
7
Мангаш
7
Мангаш
10
Сантуш
10
Нжийе
7
Сауэр
7
Сауэр
10
Нжийе
Остались в запасе
Маритиму
Боавишта
44
Лукас Африко
ЦЗ
17
Milson
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
Главный тренер
Даниэль Рамос
6
Jesús Gómez
ЦФ
23
Натан
ПЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
44
Лукас Африко
ЦЗ
17
Milson
ЦФ
11
Francois-Xavier Fumu Tamuzo
ЦФ
27
Charles
ВР
45
Фабиу Шина
ЦЗ
6
Педру Пеладжо
ЦП
Остались в запасе
6
Jesús Gómez
ЦФ
23
Натан
ПЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
24
Себастьян Перес
ЦП
9
J. Benguche
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ПВ
1
Рафаэль Бракали
ВР
Главный тренер
Даниэль Рамос
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Маритиму - Боавишта
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Маритиму
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Маритиму
0 : 0
10.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 7 тур
Жил Висенте
1 : 1
19.09.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 6 тур
Морейренcе
3 : 1
14.09.2026
Маритиму
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Дос Баррейрос
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