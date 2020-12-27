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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Жил Висенте
Фамаликан - Жил Висенте: обзор матча 27 декабря 2020
Фамаликан
27.12.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 11 тур
0 : 1
Завершен
Жил Висенте
40'
К. Гонсалвеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Жил Висенте
90'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
88'
Замена
Родригао
️️️️
Л. Минейро
87'
Замена
В. Карвальо
️️️️
К. Гонсалвеш
84'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
A. Leautey
Замена
E. Herrera
️️️️
Д. Морер
75'
Замена
А. Силва
️️️️
R. Del Campo
75'
Замена
Гуга
️️️️
Х. Перейра
64'
Замена
J. Robert
️️️️
J. Neto
46'
40'
ГОЛ! 0:1!
К. Гонсалвеш
Желтая карточка
Х. Перейра
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
2
Дани Морер
ЦЗ
5
Диогу Кейруш
ЦЗ
6
Срджан Бабич
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
24
Иван Хайме
ЛВ
26
Хоакин Перейра
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
99
Ruben Del Campo
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
21
Жоао Афонсо
ЦП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Фамаликан
1
Вана Алвес
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
50
Jhonata Robert
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
3
Edwin Herrera
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
Жил Висенте
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
6
Витор Карвальо
ЦП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
3-3-2-2
1
Жуниор
2
Морер
5
Кейруш
6
Бабич
26
Перейра
12
Ассунсао
10
24
Хайме
23
Диаш
80
99
3-1-2-4
33
2
Перейра
26
Фернандеш
40
Ногейра
30
Минейро
21
Афонсо
5
Гонсалвеш
16
Лино
7
Лоуренси
31
50
80
50
50
80
2
Морер
3
3
2
Морер
26
Перейра
6
Гуга
6
Гуга
26
Перейра
99
33
Силва
33
Силва
99
50
19
Фуджимото
19
Фуджимото
50
30
Минейро
5
Родригао
5
Родригао
30
Минейро
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
6
Карвальо
5
Гонсалвеш
Остались в запасе
Фамаликан
Жил Висенте
34
Henrique Trevisan
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
34
Henrique Trevisan
ЦФ
31
Andrija Luković
ЦФ
1
Вана Алвес
ВР
5
Риччели
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
Остались в запасе
97
Guilherme Mantuan
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Фамаликан - Жил Висенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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