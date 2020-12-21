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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Витория Гимараеш
Санта-Клара - Витория Гимараеш: обзор матча 21 декабря 2020
Санта-Клара
21.12.2020, понедельник, 23:15
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 4
Завершен
Витория Гимараеш
6'
А. Андре
27'
R. Quaresma
30'
О. Эступиньян
55'
О. Эступиньян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Витория Гимараеш
84'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
О. Эступиньян
Замена
L. Marques
️️️️
К. Жуниор
83'
74'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
R. Quaresma
73'
Замена
М. Эдвардс
️️️️
Рочинья
Замена
А. Карвальо
️️️️
О. Рашид
71'
Замена
Линкольн
️️️️
U.
71'
Замена
J. Patric
️️️️
C.
71'
64'
Замена
М. Луиш
️️️️
А. Андре
Желтая карточка
М. Вильянуэва
56'
55'
ГОЛ! 0:4!
О. Эступиньян
Пас отдал
R. Quaresma
Пенальти не реализован!
О. Рашид
47'
Замена
D. Salomao
️️️️
J. Lucas
46'
30'
ГОЛ! 0:3!
О. Эступиньян
Пас отдал
А. Андре
27'
ГОЛ! 0:2!
R. Quaresma
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Андре
Пас отдал
R. Quaresma
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
15
Joao Lucas
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
17
Ukra
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
17
Silvio
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
18
Пепелу
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
0
André Mesquita
ЦФ
26
Jean Patric
ЦФ
33
Lucas Marques
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
Витория Гимараеш
13
Андре Амару
ЦЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
4-3-3
99
17
Вильянуэва
15
Кардосо
15
2
Рамуш
10
18
Нене
23
Рашид
13
Жуниор
17
70
Моганлу
4-4-2
14
Варела
77
Сако
2
Мумин
44
17
17
8
Алмейда
21
Андре Андре
18
Пепелу
19
Эступиньян
10
Рочинья
10
26
26
10
13
Жуниор
33
33
13
Жуниор
23
Рашид
8
Карвальо
8
Карвальо
23
Рашид
17
18
Линкольн
18
Линкольн
17
15
0
0
15
17
17
Жанвье
17
Жанвье
17
10
Рочинья
10
Эдвардс
10
Эдвардс
10
Рочинья
21
Андре Андре
90
Луиш
90
Луиш
21
Андре Андре
19
Эступиньян
19
Дуарте
19
Дуарте
19
Эступиньян
Остались в запасе
Санта-Клара
Витория Гимараеш
0
André Mesquita
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
13
Андре Амару
ЦЗ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
0
André Mesquita
ЦФ
13
Андре Феррейра
ВР
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
Остались в запасе
13
Андре Амару
ЦЗ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
14
Джидеон Менса
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Санта-Клара - Витория Гимараеш
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
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