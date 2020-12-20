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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Бенфика
Жил Висенте - Бенфика: обзор матча 20 декабря 2020
Жил Висенте
20.12.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 10 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
59'
Родригао (АГ)
65'
Эвертон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Бенфика
Замена
A. Isaiah
️️️️
Л. Минейро
88'
Замена
И. Барай
️️️️
Лоуренси
87'
85'
Замена
Ф. Серви
️️️️
Пицци
82'
Замена
А. Самарис
️️️️
Ю. Вайгль
82'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Д. Нуньес
Замена
Э. Гомеш
️️️️
В. Карвальо
70'
67'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Жилберто
65'
ГОЛ! 0:2!
Эвертон
Пас отдал
Х. Сеферович
Желтая карточка
В. Карвальо
64'
59'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Родригао
47'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
Замена
Т. Холл
️️️️
A. Leautey
46'
46'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Педриньо
Вторая желтая
И. Ногейра
45'
+1
43'
Желтая карточка
Жилберто
Желтая карточка
И. Ногейра
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Педриньо
ЦП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
55
Энрике Гомеш
ЦЗ
34
Тим Холл
ЦЗ
99
Ahmed Isaiah
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
11
Бубакар Анне
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-1-2-4
33
40
Ногейра
5
Родригао
2
Перейра
30
Минейро
5
Гонсалвеш
6
Карвальо
31
16
Лино
7
Лоуренси
50
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
12
Жилберто
33
Жардел
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
10
Педриньо
21
Пицци
7
Эвертон
9
Сеферович
29
Нуньес
6
Карвальо
55
Гомеш
55
Гомеш
6
Карвальо
50
34
Холл
34
Холл
50
30
Минейро
99
99
30
Минейро
7
Лоуренси
77
Барай
77
Барай
7
Лоуренси
12
Жилберто
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
12
Жилберто
5
Вайгль
22
Самарис
22
Самарис
5
Вайгль
10
Педриньо
49
Таарабт
49
Таарабт
10
Педриньо
21
Пицци
10
Серви
10
Серви
21
Пицци
29
Нуньес
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
Остались в запасе
Жил Висенте
Бенфика
11
Бубакар Анне
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
11
Бубакар Анне
ЦФ
19
Каня Фуджимото
АП
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
Главный тренер
Тоже Марреко
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Жил Висенте - Бенфика
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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