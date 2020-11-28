Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Морейренcе
Спортинг - Морейренcе: обзор матча 28 ноября 2020
Спортинг
28.11.2020, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 8 тур
2 : 1
Завершен
Морейренcе
8'
П. Гонсалвеш
75'
П. Гонсалвеш
3'
Л. Нету (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Морейренcе
84'
Замена
Ибрахима
️️️️
A. Soares
Замена
Антунеш
️️️️
П. Гонсалвеш
84'
Желтая карточка
Н. Сантуш
78'
Замена
М. Нуньес
️️️️
Ж. Мариу
78'
Замена
Т. Томаш
️️️️
А. Шпорар
78'
ГОЛ! 2:1!
П. Гонсалвеш
75'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Н. Мендеш
62'
61'
Замена
️️️️
A. Figueiredo
61'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
A. Silva
ГОЛ! 1:1!
П. Гонсалвеш
8'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Л. Нету
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
11
Нуну Сантуш
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
33
Lazar Rosic
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
17
Гонсалу Франку
ЦП
14
Фелипе Пирес
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
9
Андре Луис
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Морейренcе
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
4
Коатес
3
Феддаль
13
Нету
25
Мендеш
6
Палинья
23
Порро
28
Гонсалвеш
23
Мариу
99
Шпорар
11
Сантуш
4-4-2
14
Пасинато
33
19
Витория
5
25
14
Пирес
6
6
Пачеко
17
Франку
33
9
Луис
99
Шпорар
8
Томаш
8
Томаш
99
Шпорар
25
Мендеш
77
Кабрал
77
Кабрал
25
Мендеш
28
Гонсалвеш
5
Антунеш
5
Антунеш
28
Гонсалвеш
23
Мариу
27
Нуньес
27
Нуньес
23
Мариу
33
20
Тавареш
20
Тавареш
33
6
8
Ибрахима
8
Ибрахима
6
Остались в запасе
Спортинг
Морейренcе
10
Табата
ПВ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
Главный тренер
Леонел Понтеш
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
10
Табата
ПВ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
Остались в запасе
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
40
Рейналдо
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
11
Jefferson
ЦФ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Спортинг - Морейренcе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
Новости команд
Все
Спортинг
Морейренcе
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Фонсека призвал устроить прощальный матч для Роналду в сборной Португалии
7 ноября
2
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Шахтер» – «Спортинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+