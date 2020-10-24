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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Жил Висенте
Порту - Жил Висенте: обзор матча 24 октября 2020
Порту
24.10.2020, суббота, 22:30
Португалия. Примейра, 5 тур
1 : 0
Завершен
Жил Висенте
41'
Эванилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Жил Висенте
Замена
М. Марега
️️️️
Х. Корона
90'
+2
86'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
85'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
Ж. Перейра
Замена
С. Оливейра
️️️️
Ф. Виейра
83'
Замена
М. Сарр
️️️️
Ш. Накадзима
78'
Замена
М. Тареми
️️️️
Эванилсон
78'
Желтая карточка
Пепе
75'
Вторая желтая
З. Сануси
74'
Желтая карточка
Ш. Накадзима
73'
70'
Замена
Л. Минейро
️️️️
A. Leautey
69'
Замена
Р. Оливейра
️️️️
К. Гонсалвеш
62'
Замена
И. Барай
️️️️
Лоуренси
Пенальти не реализован!
М. Урибе
59'
58'
Желтая карточка
И. Ногейра
Замена
Р. Бару
️️️️
Т. Мартинес
46'
ГОЛ! 1:0!
Эванилсон
Пас отдал
Ш. Накадзима
41'
Желтая карточка
М. Урибе
30'
Желтая карточка
З. Сануси
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
8
Матеус Урибе
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Жил Висенте
33
Denis
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
40
Игор Ногейра
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
31
Talocha
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
91
Мусса Марега
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
30
Лукас Минейро
ОП
99
Ahmed Isaiah
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
3
Souleymane Aw
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
77
Ив Барай
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Маркесин
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
13
Манафа
8
Урибе
20
Виейра
17
Корона
9
Эванилсон
10
Накадзима
11
Мартинес
4-2-4
33
2
Перейра
40
Ногейра
5
Родригао
26
Фернандеш
5
Гонсалвеш
21
Афонсо
7
Лоуренси
16
Лино
31
50
17
Корона
91
Марега
91
Марега
17
Корона
10
Накадзима
5
Сарр
5
Сарр
10
Накадзима
11
Мартинес
28
Бару
28
Бару
11
Мартинес
20
Виейра
27
Оливейра
27
Оливейра
20
Виейра
9
Эванилсон
9
Тареми
9
Тареми
9
Эванилсон
50
30
Минейро
30
Минейро
50
2
Перейра
19
Фуджимото
19
Фуджимото
2
Перейра
7
Лоуренси
77
Барай
77
Барай
7
Лоуренси
5
Гонсалвеш
19
Оливейра
19
Оливейра
5
Гонсалвеш
Остались в запасе
Порту
Жил Висенте
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
3
Souleymane Aw
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
99
Ahmed Isaiah
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
99
Диогу Кошта
ВР
8
Марко Груйич
ОП
Остались в запасе
3
Souleymane Aw
ЦФ
27
Leandrinho
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
99
Ahmed Isaiah
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Порту - Жил Висенте
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Информация о матче
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