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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Жил Висенте - Тондела
Жил Висенте - Тондела: обзор матча 17 октября 2020
Жил Висенте
17.10.2020, суббота, 17:30
Португалия. Примейра, 4 тур
1 : 1
Завершен
Тондела
58'
Ф. Феррейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жил Висенте - Тондела
Замена
В. Карвальо
️️️️
Л. Минейро
86'
78'
Желтая карточка
Н. Хасеф
78'
Замена
J. Jaquite
️️️️
Ж. Мендеш
Замена
Р. Оливейра
️️️️
Лоуренси
78'
Желтая карточка
Ж. Афонсо
75'
Замена
К. Фуджимото
️️️️
A. Leautey
73'
Замена
Ж. Афонсо
️️️️
И. Ногейра
73'
63'
Желтая карточка
Д. Мурильо
58'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Феррейра
Пас отдал
П. Аугусто
55'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
B.
46'
Замена
Н. Хасеф
️️️️
J.
45'
+2
Желтая карточка
П. Аугусто
Желтая карточка
И. Ногейра
41'
14'
Замена
P. Trigueira
️️️️
R. Fonseca
12'
Красная карточка
Б. Ниасс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жил Висенте
33
Denis
ВР
40
Игор Ногейра
ЦЗ
5
Родригао
ЦЗ
26
Рубен Фернандеш
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
30
Лукас Минейро
ОП
5
Клауде Гонсалвеш
ЦП
31
Talocha
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
16
Самуэль Лино
ЦФ
7
Лоуренси
ЦФ
Главный тренер
Тоже Марреко
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
2
Bebeto
ЦЗ
10
Жоау Мендеш
ЦП
28
Педро Аугусто
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
4
Jota
ЦФ
10
Rafael Barbosa
ЦФ
99
Rúben Fonseca
ЦФ
Жил Висенте
13
Даниэль Фузато
ВР
99
Ahmed Isaiah
ЦП
6
Витор Карвальо
ЦП
21
Жоао Афонсо
ЦП
19
Каня Фуджимото
АП
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
16
Хауме Грау
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
7
Джон Мурильо
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
11
Сулейман Анне
ЦФ
4-1-1-4
33
40
Ногейра
5
Родригао
26
Фернандеш
2
Перейра
30
Минейро
5
Гонсалвеш
31
7
Лоуренси
16
Лино
50
3-2-5
30
Ниасс
20
Феррейра
23
2
10
Мендеш
28
Аугусто
7
Агра
99
10
4
21
50
19
Фуджимото
19
Фуджимото
50
30
Минейро
6
Карвальо
6
Карвальо
30
Минейро
40
Ногейра
21
Афонсо
21
Афонсо
40
Ногейра
7
Лоуренси
19
Оливейра
19
Оливейра
7
Лоуренси
4
24
Хасеф
24
Хасеф
4
99
88
88
99
10
Мендеш
5
5
10
Мендеш
2
7
Мурильо
7
Мурильо
2
Остались в запасе
Жил Висенте
Тондела
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
99
Ahmed Isaiah
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
9
Марио Гонсалес
ЦФ
16
Хауме Грау
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
Остались в запасе
3
Souleymane Aw
ЦФ
11
Бубакар Анне
ЦФ
13
Даниэль Фузато
ВР
99
Ahmed Isaiah
ЦП
Остались в запасе
9
Марио Гонсалес
ЦФ
16
Хауме Грау
ЦП
11
Сулейман Анне
ЦФ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
8
Жоау Педру
ЦП
Главный тренер
Тоже Марреко
Статистика матча Жил Висенте - Тондела
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Португалия. Примейра, 2 тур
Брага
1 : 2
19.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Сидад де Барселуш
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