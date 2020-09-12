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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Коламбус
Чикаго Файр - Коламбус: обзор матча 12 сентября 2020
Чикаго Файр
12.09.2020, суббота, 22:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 2
Завершен
Коламбус
11'
Д. Михайлович
14'
Р. Берич
68'
F. Alashe
89'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Коламбус
89'
ГОЛ! 2:2!
Г. Зардес
81'
Замена
F. Adi
️️️️
П. Сантуш
79'
Замена
Y. Mokhtar
️️️️
Д. Этьенн
Замена
С. Джей Сапонг
️️️️
Р. Берич
79'
Желтая карточка
Ф. Кальво
73'
Желтая карточка
J. Bornstein
73'
70'
Желтая карточка
Х. Аффул
68'
ГОЛ! 2:1!
F. Alashe
Пас отдал
Г. Зардес
64'
Замена
E. Boateng
️️️️
Л. Диас
Замена
П. Франковски
️️️️
Ф. Герберс
62'
Желтая карточка
Ф. Герберс
56'
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Анхель Наварро
46'
37'
Желтая карточка
Д. Менса
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
34'
Желтая карточка
А. Медран
27'
Замена
E. Collier
️️️️
Д. Михайлович
22'
ГОЛ! 2:0!
Р. Берич
Пас отдал
Ф. Герберс
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Михайлович
Пас отдал
Р. Берич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
2
Борис Секулич
ОП
21
Фабиан Герберс
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
30
Гастон Хименес
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
27
Fatai Alashe
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
16
Michael Azira
ЦП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
24
Connor Sparrow
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
2-1-5-2
1
5
Кальво
29
Наварро
2
Секулич
22
Пинеда
10
Медран
30
Хименес
10
Михайлович
21
Герберс
31
Алиседа
9
Берич
4-4-1-1
89
Ром
6
Менса
3
16
Валенсуэла
25
Аффул
6
Артур
7
Сантуш
11
Этьенн
27
14
Диас
9
Зардес
9
Берич
9
Сапонг
9
Сапонг
9
Берич
21
Герберс
19
Франковски
19
Франковски
21
Герберс
29
Наварро
3
3
29
Наварро
10
Михайлович
28
28
10
Михайлович
11
Этьенн
0
0
11
Этьенн
7
Сантуш
0
0
7
Сантуш
14
Диас
24
24
14
Диас
Остались в запасе
Чикаго Файр
Коламбус
24
Connor Sparrow
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
24
Connor Sparrow
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
16
Michael Azira
ЦП
Остались в запасе
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Чикаго Файр - Коламбус
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Солдер Филд
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