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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Филадельфия Юнион
Коламбус - Филадельфия Юнион: обзор матча 03 сентября 2020
Коламбус
03.09.2020, четверг, 02:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Филадельфия Юнион
88'
Замена
A. Fontana
️️️️
Х. Мартинес
Замена
F. Adi
️️️️
Г. Зардес
80'
75'
Замена
М. Реал
️️️️
О. Мбайзо
75'
Замена
A. Wooten
️️️️
С. Сантос
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Y. Mokhtar
70'
62'
Замена
I.
️️️️
Б. Ааронсон
62'
Замена
W. Creavalle
️️️️
А. Бедойя
54'
Желтая карточка
А. Бедойя
Желтая карточка
Д. Менса
52'
42'
Желтая карточка
Х. Монтейру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Артур
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
0
Y. Mokhtar
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
70
Хосе Мартинес
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Серхио Сантос
ЦФ
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
27
Fatai Alashe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
16
H. Jimenez
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
2
Мэтт Реал
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
0
Ilson
ЦП
15
Jack De Vries
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
4-5-1
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
3
16
Валенсуэла
10
Зелараян
7
Сантуш
6
0
6
Артур
9
Зардес
4-3-1-2
18
Блэйк
3
МакКензи
3
Эллиот
28
15
Мбайзо
70
Мартинес
11
Бедойя
35
Монтейру
11
Ааронсон
93
19
Сантос
0
11
Этьенн
11
Этьенн
0
9
Зардес
0
0
9
Зардес
11
Бедойя
0
0
11
Бедойя
15
Мбайзо
2
Реал
2
Реал
15
Мбайзо
70
Мартинес
17
17
70
Мартинес
11
Ааронсон
0
0
11
Ааронсон
19
Сантос
14
14
19
Сантос
Остались в запасе
Коламбус
Филадельфия Юнион
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
27
Fatai Alashe
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
15
Jack De Vries
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
16
H. Jimenez
ЦФ
14
Луис Диас
ЛВ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
27
Fatai Alashe
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
15
Jack De Vries
ЦФ
13
Cole Turner
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Джим Кертин
Статистика матча Коламбус - Филадельфия Юнион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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Коламбус
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