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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Интер Майами
Атланта Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 03 сентября 2020
Атланта Юнайтед
03.09.2020, четверг, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Интер Майами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Интер Майами
Желтая карточка
J. Damm
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Б. Свит
Желтая карточка
Д. Малрейни
87'
Замена
Д. Белло
️️️️
E. Castillo
83'
81'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Б. Ши
Замена
J. Damm
️️️️
Б. Леннон
77'
73'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Л. Морган
73'
Замена
В. Трапп
️️️️
J. Chapman
Замена
Д. Малрейни
️️️️
E. Hyndman
62'
54'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
Желтая карточка
A. Walkes
41'
30'
Желтая карточка
J. Chapman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
24
Франко Эскобар
ЦЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
0
A. Walkes
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
47
Мо Адамс
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
16
Тайлер Вольфф
ПВ
16
L. Wyke
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
24
Lee Nguyen
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
3-2-1-4
1
Гьюзан
24
Эскобар
12
Робинсон
11
Леннон
5
Россетто
5
Ремеди
5
Барко
0
16
31
19
2-5-1-2
31
14
4
Фигаль
44
Свит
14
90
Морган
15
Рейес
13
Ульоа
20
Ши
0
7
Писарро
19
2
Белло
2
Белло
19
16
11
Малрейни
11
Малрейни
16
11
Леннон
25
25
11
Леннон
90
Морган
19
Робинсон
19
Робинсон
90
Морган
14
20
Трапп
20
Трапп
14
20
Ши
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
20
Ши
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
16
L. Wyke
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
0
A. Jahn
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
9
Хулиан Карранца
ЦФ
12
Дилан Неалис
ПЗ
77
Джон МакКартни
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
24
Lee Nguyen
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
16
L. Wyke
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ПВ
0
A. Jahn
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
17
Джон Галлахер
ЦФ
Остались в запасе
9
Хулиан Карранца
ЦФ
12
Дилан Неалис
ПЗ
77
Джон МакКартни
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
24
Lee Nguyen
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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