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Расписание матчей
МЛС 2026
Колорадо - Канзаc Сити
Колорадо - Канзаc Сити: обзор матча 30 августа 2020
Колорадо
30.08.2020, воскресенье, 04:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Канзаc Сити
57'
К. Бассетт
68'
Д. Бусио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колорадо - Канзаc Сити
Замена
Б. Галван
️️️️
Ю. Намли
89'
Желтая карточка
Д. Рубио
82'
78'
Вторая желтая
Г. Кинда
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Бусио
Замена
К. Камара
️️️️
К. Бассетт
68'
66'
Желтая карточка
Г. Кинда
64'
Замена
Д. Расселл
️️️️
G. Fernandes
63'
Желтая карточка
G. Smith
Замена
J. Lewis
️️️️
А. Синъясики
59'
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Акоста
59'
ГОЛ! 1:0!
К. Бассетт
Пас отдал
Ю. Намли
57'
Желтая карточка
К. Акоста
53'
Желтая карточка
J. Price
47'
40'
Замена
Р. Пунчец
️️️️
У. Рид
16'
Замена
️️️️
Р. Эспиноза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
27
Данни Уилсон
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
19
Jack Price
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
16
Graham Smith
ЦФ
11
Gerso Fernandes
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
6
Джанлука Бусио
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
32
Collen Warner
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
Канзаc Сити
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
4-5-1
23
Ярброу
2
27
Уилсон
23
Винс
5
Абубакар
19
3
Акоста
11
Синъясики
7
Намли
17
Бассетт
11
Рубио
2-2-5
29
8
24
Линдси
15
Эспиноза
6
Кинда
11
9
Пулидо
11
6
Бусио
23
Рид
7
Намли
16
Галван
16
Галван
7
Намли
3
Акоста
20
Мескида
20
Мескида
3
Акоста
17
Бассетт
85
Камара
85
Камара
17
Бассетт
11
Синъясики
14
14
11
Синъясики
23
Рид
14
Пунчец
14
Пунчец
23
Рид
11
77
Расселл
77
Расселл
11
Остались в запасе
Колорадо
Канзаc Сити
19
Jeremy Kelly
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Главный тренер
Робин Фрейзер
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
9
Erik Hurtado
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
19
Jeremy Kelly
ЦФ
6
Остон Трасти
ЦЗ
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
3
Drew Moor
ЦЗ
Остались в запасе
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
45
Richard SÃ¡nchez
ВР
5
Matt Besler
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
9
Erik Hurtado
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Колорадо - Канзаc Сити
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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