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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо: обзор матча 17 сентября 2020
Даллас
17.09.2020, четверг, 03:30
США. МЛС, Общий этап
4 : 1
Завершен
Колорадо
41'
С. Москера
49'
F. Jara
57'
С. Москера
78'
С. Москера
63'
А. Синъясики
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Колорадо
Замена
B.
️️️️
С. Москера
83'
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Т. Сантос
83'
ГОЛ! 4:1!
С. Москера
78'
Замена
️️️️
М. Барриос
74'
72'
Замена
J. Kelly
️️️️
K. Rosenberry
66'
Замена
N. Benezet
️️️️
J. Lewis
63'
ГОЛ! 3:1!
А. Синъясики
Пас отдал
Н. Мескида
Замена
Б. Сервания
️️️️
A. Ricaurte
63'
61'
Замена
Н. Мескида
️️️️
К. Бассетт
61'
Замена
️️️️
Д. Рубио
61'
Замена
Б. Галван
️️️️
Ю. Намли
ГОЛ! 3:0!
С. Москера
57'
ГОЛ! 2:0!
F. Jara
Пас отдал
Р. Циглер
49'
Желтая карточка
Т. Сантос
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Москера
Пас отдал
М. Барриос
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
4
Реджи Каннон
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
21
Тиаго Сантос
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Колорадо
23
Вилльям Ярброу
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Keegan Rosenberry
ЦЗ
5
Лалас Абубакар
ЦЗ
23
Сэм Винс
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
11
Андре Синъясики
ЦП
17
Коул Бассетт
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
19
Jack Price
ЦП
11
Диего Рубио
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
33
Сантьяго Москера
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
23
Брэндон Сервания
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
7
Микаэль Барриос
ЦФ
Колорадо
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
20
Николас Мескида
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
32
Collen Warner
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
14
Jonathan Lewis
ЦФ
85
Кей Камара
ЦФ
4-4-4
1
Маурер
4
Каннон
2
3
Циглер
24
Холлингшид
6
Тессманн
22
Пико
6
Акоста
21
Сантос
8
9
Пепи
27
Феррейра
29
4-5-1
23
Ярброу
2
5
Абубакар
23
Винс
6
Трасти
7
Намли
17
Бассетт
3
Акоста
19
11
Синъясики
11
Рубио
Москера
5
5
Москера
33
Москера
33
Москера
21
Сантос
6
Серрильо
6
Серрильо
21
Сантос
8
23
Сервания
23
Сервания
8
7
Барриос
7
Барриос
7
Намли
16
Галван
16
Галван
7
Намли
99
99
2
19
19
2
17
Бассетт
20
Мескида
20
Мескида
17
Бассетт
14
14
Остались в запасе
Даллас
Колорадо
30
Kyle Zobeck
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
30
Kyle Zobeck
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
19
Пакстон Помыкал
ЦП
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
Остались в запасе
32
Collen Warner
ЦФ
1
Clint Irwin
ВР
27
Данни Уилсон
ЦЗ
3
Drew Moor
ЦЗ
85
Кей Камара
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Даллас - Колорадо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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