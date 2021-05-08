Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Хаддерсфилд Таун
Рединг - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 08 мая 2021
Рединг
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
2 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
18'
М. Олисе (П)
26'
Я. Мейте
15'
Д. Корома
90+2'
Р. Эдмондс-Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Хаддерсфилд Таун
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
Р. Эдмондс-Грин
80'
Желтая карточка
A. Vallejo
77'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
С. Хай
77'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
М. Сарр
Замена
Л. Мур
️️️️
М. Олисе
77'
70'
Замена
K. Phillips
️️️️
Д. Уорд
Замена
Л. Жоао
️️️️
Я. Мейте
67'
Замена
D. Tetek
️️️️
Д. Свифт
67'
60'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
Р. Ааронс
60'
Замена
С. Томас
️️️️
Д. Холмс
ГОЛ! 2:1!
Я. Мейте
Пас отдал
М. Олисе
26'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Олисе
18'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Корома
Желтая карточка
А. Семеду
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
29
Джош Лорент
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Рединг
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
28
Мамади Камара
АП
11
Феми Азиз
ПВ
19
Lewis Gibson
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
3-5-1-1
23
Саутвуд
3
Ричардс
17
Идом
12
Холмс
30
Семеду
4
Риномхота
29
Лорент
19
17
Олисе
8
Свифт
11
Мейте
2-5-3
1
Шофилд
36
Кио
23
Сарр
7
Хай
6
Хогг
27
О'Брайен
14
Холмс
17
Ааронс
50
37
Корома
25
Уорд
8
Свифт
34
34
8
Свифт
17
Олисе
26
Мур
26
Мур
17
Олисе
11
Мейте
19
Жоао
19
Жоао
11
Мейте
23
Сарр
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
17
Ааронс
6
Эйтинг
6
Эйтинг
17
Ааронс
25
Уорд
11
11
25
Уорд
14
Холмс
7
Томас
7
Томас
14
Холмс
7
Хай
7
Бакуна
7
Бакуна
7
Хай
Остались в запасе
Рединг
Хаддерсфилд Таун
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
19
Lewis Gibson
ЦФ
11
Феми Азиз
ПВ
28
Мамади Камара
АП
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Кония Бойс-Кларк
ВР
19
Lewis Gibson
ЦФ
11
Феми Азиз
ПВ
28
Мамади Камара
АП
23
Sone Aluko
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Рединг - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Мадейски
Новости команд
Все
Рединг
Хаддерсфилд Таун
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Рединг» – «Брентфорд»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
2023.01.29 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
2023.01.29 00:59
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+