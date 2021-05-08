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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 08 мая 2021
Дерби Каунти
08.05.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
3 : 3
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
49'
М. Уогхорн
52'
П. Робертс
78'
М. Уогхорн (П)
45+3'
С. Хатчинсон
62'
К. Патерсон
69'
J. BÃ¶rner
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+5
Желтая карточка
K. Harris
90'
+2
Замена
А. Грин
️️️️
Й. Пелюпесси
87'
Замена
K. Harris
️️️️
Ш. Данкли
Замена
К. Дэйвис
️️️️
М. Уогхорн
82'
79'
Замена
Э. Качунга
️️️️
Д. Роудс
ГОЛ с пенальти! 3:3!
М. Уогхорн
78'
77'
Желтая карточка
Ш. Данкли
Желтая карточка
К. Йозвяк
76'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Форсит
73'
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Г. Шинни
73'
69'
ГОЛ! 2:3!
J. BÃ¶rner
Пас отдал
Ш. Данкли
62'
ГОЛ! 2:2!
К. Патерсон
Замена
М. Берд
️️️️
Д. Найт
61'
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
60'
ГОЛ! 2:1!
П. Робертс
Пас отдал
М. Уогхорн
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Уогхорн
Пас отдал
Т. Лоуренс
49'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
С. Хатчинсон
45'
+1
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
25
Джордж Эдмундсон
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Дерби Каунти
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Ли Бьюкэнан
ЛЗ
44
Эйран Кашин
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
4-4-1-1
13
Рос
14
Бирн
5
Кларк
3
Форсит
25
Эдмундсон
16
Робертс
4
Шинни
12
Найт
29
Уогхорн
10
Лоуренс
91
Казим-Ричардс
4-5-1
27
Вествуд
31
13
Патерсон
22
Данкли
5
Хатчинсон
6
Пелюпесси
3
Рич
10
Виндасс
29
Роудс
10
Беннэн
2
Палмер
3
Форсит
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
3
Форсит
4
Шинни
72
Йозвяк
72
Йозвяк
4
Шинни
29
Уогхорн
33
Дэйвис
33
Дэйвис
29
Уогхорн
12
Найт
18
Берд
18
Берд
12
Найт
22
Данкли
7
7
22
Данкли
6
Пелюпесси
25
Грин
25
Грин
6
Пелюпесси
29
Роудс
10
Качунга
10
Качунга
29
Роудс
Остались в запасе
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
44
Эйран Кашин
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
6
Ciaran Brennan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
44
Эйран Кашин
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
1
Дэвид Маршалл
ВР
32
Лоуи Сибли
ЦП
Остались в запасе
6
Ciaran Brennan
ЦФ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
8
Алекс Хант
ЦЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Дерби Каунти - Шеффилд Уэнсдэй
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
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Дерби Каунти
Шеффилд Уэнсдэй
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
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1
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2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
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