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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Кардифф
Бирмингем Сити - Кардифф: обзор матча 01 мая 2021
Бирмингем Сити
01.05.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
0 : 4
Завершен
Кардифф
9'
Х. Уилсон
40'
Х. Уилсон
68'
М. Харрис
86'
Х. Уилсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Кардифф
87'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Х. Уилсон
86'
ГОЛ! 0:4!
Х. Уилсон
Желтая карточка
Х. Дин
84'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
М. Робертс
79'
Замена
Х. Дин
️️️️
И. Суньич
79'
Замена
Р. МакГри
️️️️
Д. Леко
74'
68'
ГОЛ! 0:3!
М. Харрис
Пас отдал
Д. Мерфи
65'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Колуилл
Замена
Н. Гордон
️️️️
Р. Харпер
62'
Замена
И. Санчес
️️️️
Д. Когли
62'
61'
Желтая карточка
М. Пак
46'
Замена
М. Харрис
️️️️
К. Мур
40'
ГОЛ! 0:2!
Х. Уилсон
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Зак Джикок
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
45
Реким Харпер
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
41
Amari Miller
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
5
Нико Гордон
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Райли МакГри
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Сэм Боуэн
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
7
Kieron Evans
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-1-2-3
1
Джикок
3
Седдон
4
Робертс
32
Фрэнд
2
Когли
26
Суньич
45
Харпер
17
Леко
9
Косгров
8
41
4-3-2-1
12
Филлипс
38
Нг
44
Флинт
3
Браун
35
Нельсон
7
Пак
10
Бакуна
32
Роллс
10
Уилсон
10
Колуилл
19
Мур
45
Харпер
5
Гордон
5
Гордон
45
Харпер
17
Леко
8
МакГри
8
МакГри
17
Леко
26
Суньич
6
Дин
6
Дин
26
Суньич
4
Робертс
20
Гарднер
20
Гарднер
4
Робертс
2
Когли
10
Санчес
10
Санчес
2
Когли
19
Мур
9
Харрис
9
Харрис
19
Мур
10
Уилсон
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Уилсон
10
Колуилл
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Колуилл
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Кардифф
27
Коннал Трумен
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
12
Алекс Смитис
ВР
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
Остались в запасе
7
Kieron Evans
ЦФ
8
Сэм Боуэн
ЦП
39
Исаак Дэвис
ПВ
12
Алекс Смитис
ВР
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Бирмингем Сити - Кардифф
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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