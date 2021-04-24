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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Уиком Уондерерс
Кардифф - Уиком Уондерерс: обзор матча 24 апреля 2021
Кардифф
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
2 : 1
Завершен
Уиком Уондерерс
22'
К. Мур
71'
К. Мур
43'
Д. Якобсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Уиком Уондерерс
Красная карточка
У. Волкс
90'
+4
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Роллс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Уильямс
90'
89'
Замена
А. Самуэль
️️️️
Г. МакКлири
76'
Замена
Р. Тафазолли
️️️️
Д. Гриммер
76'
Замена
Д. Уилер
️️️️
А. Мускве
76'
Замена
А. Мехмети
️️️️
Д. Адениран
75'
Желтая карточка
К. Томпсон
ГОЛ! 2:1!
К. Мур
71'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Д. Мерфи
62'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Р. Колуилл
62'
Желтая карточка
Д. Мерфи
58'
Замена
Ж. Осеи-Туту
️️️️
П. Нг
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Якобсон
Желтая карточка
К. Нельсон
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Мур
Пас отдал
П. Нг
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
3
Джо Якобсон
ЛЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
35
Деннис Адениран
ЦП
6
Кертис Томпсон
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
Уиком Уондерерс
21
Райн Оллсоп
ВР
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
16
Giles Phillips
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
3-2-2-1-2
12
Смитис
35
Нельсон
3
Браун
44
Флинт
23
Моррисон
38
Нг
32
Роллс
7
Пак
10
Колуилл
19
Мур
23
Мерфи
3-5-2
13
Стокдейл
26
Стюарт
26
МакКарти
3
Якобсон
44
Оньединма
35
Адениран
6
Томпсон
12
МакКлири
2
Гриммер
15
Мускве
9
Икпеазу
38
Нг
2
Осеи-Туту
2
Осеи-Туту
38
Нг
23
Мерфи
10
Бакуна
10
Бакуна
23
Мерфи
10
Колуилл
10
Уильямс
10
Уильямс
10
Колуилл
32
Роллс
6
Волкс
6
Волкс
32
Роллс
35
Адениран
9
Мехмети
9
Мехмети
35
Адениран
15
Мускве
7
Уилер
7
Уилер
15
Мускве
12
МакКлири
9
Самуэль
9
Самуэль
12
МакКлири
2
Гриммер
17
Тафазолли
17
Тафазолли
2
Гриммер
Остались в запасе
Кардифф
Уиком Уондерерс
9
Марк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
16
Giles Phillips
ЦФ
23
Алекс Паттисон
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Кардифф - Уиком Уондерерс
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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