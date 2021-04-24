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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
Блэкберн - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 24 апреля 2021
Блэкберн
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
5 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
8'
А. Армстронг
22'
Б. Бреретон
54'
А. Армстронг
57'
С. Галлахер
60'
А. Армстронг
45'
Р. Ньямб (АГ)
82'
Д. Корома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
J. Davenport
89'
82'
Желтая карточка
Д. Холмс
82'
ГОЛ! 5:2!
Д. Корома
Пас отдал
Д. Холмс
Замена
Т. Долан
️️️️
А. Армстронг
74'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
С. Галлахер
74'
Замена
Д. Бакли
️️️️
Д. Ротуэлл
74'
Замена
Э. Беннетт
️️️️
Р. Ньямб
74'
69'
Замена
С. Хай
️️️️
Д. Хогг
66'
Замена
Р. Эдмондс-Грин
️️️️
Р. Кио
Замена
J. Davenport
️️️️
Л. Трэвис
64'
ГОЛ! 5:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Д. Ротуэлл
60'
58'
Замена
Д. Холмс
️️️️
К. Эйтинг
58'
Замена
Р. Ааронс
️️️️
Ж. Бакуна
58'
Замена
А. Роу
️️️️
Пипа
ГОЛ! 4:1!
С. Галлахер
Пас отдал
А. Армстронг
57'
ГОЛ! 3:1!
А. Армстронг
Пас отдал
Б. Бреретон
54'
45'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Р. Ньямб
Желтая карточка
Д. Ленихэн
26'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бреретон
Пас отдал
С. Галлахер
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Армстронг
8'
Желтая карточка
Л. Трэвис
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
19
Jacob Davenport
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
24
Тирис Долан
ЦФ
90
Льюис Холтби
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
4-3-1-2
1
Камински
4
Харвуд-Беллис
17
Белл
30
Эванс
24
Ньямб
26
Ленихэн
27
Трэвис
7
Ротуэлл
22
Бреретон
10
Армстронг
20
Галлахер
4-1-3-2
1
Шофилд
2
Пипа
36
Кио
23
Сарр
15
Тоффоло
6
Эйтинг
7
Бакуна
6
Хогг
27
О'Брайен
25
Уорд
37
Корома
20
Галлахер
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Галлахер
27
Трэвис
19
19
27
Трэвис
7
Ротуэлл
6
Бакли
6
Бакли
7
Ротуэлл
24
Ньямб
17
Беннетт
17
Беннетт
24
Ньямб
10
Армстронг
24
Долан
24
Долан
10
Армстронг
36
Кио
4
Эдмондс-Грин
4
Эдмондс-Грин
36
Кио
6
Хогг
7
Хай
7
Хай
6
Хогг
2
Пипа
11
Роу
11
Роу
2
Пипа
6
Эйтинг
14
Холмс
14
Холмс
6
Эйтинг
7
Бакуна
17
Ааронс
17
Ааронс
7
Бакуна
Остались в запасе
Блэкберн
Хаддерсфилд Таун
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
90
Льюис Холтби
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Сорба Томас
ПВ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Барри Дуглас
ЦЗ
28
Том Трибулл
ОП
90
Льюис Холтби
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
7
Сорба Томас
ПВ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Блэкберн - Хаддерсфилд Таун
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
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