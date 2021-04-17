Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити: обзор матча 17 апреля 2021
Шеффилд Уэнсдэй
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
4'
J. BÃ¶rner
87'
Т. Бакинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
Замена
Э. Качунга
️️️️
С. Хатчинсон
89'
88'
Замена
К. Палмер
️️️️
Х. Массенго
87'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакинсон
Пас отдал
С. Сессеньон
81'
Замена
А. Надь
️️️️
Д. Хант
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
73'
Замена
А. Грин
️️️️
K. Harris
73'
56'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
А. Семеньо
56'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
Ф. Дьедиу
56'
Замена
S. Janneh
️️️️
S. Pearson
Пенальти не реализован!
Б. Беннэн
22'
21'
Красная карточка
Х. Лэнсбери
Желтая карточка
С. Хатчинсон
8'
ГОЛ! 1:0!
J. BÃ¶rner
Пас отдал
Д. Виндасс
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
10
Tommy Rowe
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
28
Sam Pearson
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
25
Андре Грин
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
9
Томми Конвей
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-5-1
27
Вествуд
5
Хатчинсон
13
Патерсон
31
12
Лис
6
Пелюпесси
10
Беннэн
7
10
Виндасс
2
Палмер
3
Рич
4-1-2-3
25
Бентли
26
Калас
26
Винер
32
Хант
10
19
Бакинсон
4
Массенго
23
Лэнсбери
42
Семеньо
18
Дьедиу
28
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
7
25
Грин
25
Грин
7
5
Хатчинсон
10
Качунга
10
Качунга
5
Хатчинсон
28
17
17
28
42
Семеньо
2
Сессеньон
2
Сессеньон
42
Семеньо
4
Массенго
45
Палмер
45
Палмер
4
Массенго
32
Хант
6
Надь
6
Надь
32
Хант
18
Дьедиу
21
Уэллс
21
Уэллс
18
Дьедиу
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
9
Томми Конвей
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
4
Joost van Aken
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
Остались в запасе
9
Томми Конвей
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
1
Макс О'Лири
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
Новости команд
Все
Шеффилд Уэнсдэй
Бристоль Сити
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
«Бристоль Сити» – «Линкольн Сити»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с тремя вратарями
12 июня
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе
28 марта
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+