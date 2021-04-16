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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Кардифф
Рединг - Кардифф: обзор матча 16 апреля 2021
Рединг
16.04.2021, пятница, 20:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
90+4'
Я. Мейте
87'
К. Мур (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Кардифф
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
90'
+4
Замена
D. Tetek
️️️️
М. Олисе
90'
+1
Замена
S. Baldock
️️️️
Э. Идом
90'
+1
Замена
S. Aluko
️️️️
О. Ричардс
90'
+1
87'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Мур
81'
Замена
О. Ожо
️️️️
Х. Уилсон
78'
Желтая карточка
К. Браун
Замена
Д. Свифт
️️️️
Э. Риномхота
77'
70'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Пак
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Жоао
58'
50'
Желтая карточка
М. Пак
46'
Желтая карточка
К. Нельсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Том Санг
ОП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
9
Марк Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-4-2
1
Кабрал
3
Ричардс
17
Идом
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
14
Эджария
17
Олисе
4
Риномхота
19
Жоао
11
Мейте
4-1-3-1-1
12
Смитис
38
Нг
44
Флинт
3
Браун
35
Нельсон
10
Санг
6
Волкс
32
Роллс
7
Пак
10
Уилсон
19
Мур
3
Ричардс
23
23
3
Ричардс
17
Олисе
34
34
17
Олисе
4
Риномхота
8
Свифт
8
Свифт
4
Риномхота
17
Идом
9
9
17
Идом
19
Жоао
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Жоао
10
Уилсон
9
Ожо
9
Ожо
10
Уилсон
7
Пак
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Пак
Остались в запасе
Рединг
Кардифф
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
10
Рубин Колуилл
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
19
Tomás Esteves
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
Остались в запасе
10
Рубин Колуилл
АП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
9
Марк Харрис
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
12
Диллон Филлипс
ВР
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Рединг - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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