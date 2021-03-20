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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
Рединг - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 20 марта 2021
Рединг
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
57'
Я. Мейте
45'
Л. Дайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+5
Замена
Т. Кейн
️️️️
Д. Болл
Замена
T. Esteves
️️️️
Т. Холмс
83'
Замена
А. Семеду
️️️️
М. Олисе
79'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Жоао
79'
65'
Замена
К. Уиллок
️️️️
Ч. Остин
65'
Замена
Д. Болл
️️️️
И. Хаир
ГОЛ! 1:1!
Я. Мейте
Пас отдал
Э. Риномхота
57'
52'
Желтая карточка
И. Хаир
49'
Замена
G. Cameron
️️️️
J. de Wijs
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
Л. Уоллас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
19
Lewis Gibson
ЦФ
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
26
Сэм Филд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
32
Чарли Остин
ЦФ
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
30
Алфа Семеду
ЦП
19
Tomás Esteves
ЦП
50
Mamadi Camara
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-4-3
1
Кабрал
3
Ричардс
26
Мур
12
Холмс
29
Лорент
17
Олисе
14
Эджария
4
Риномхота
19
Жоао
11
Мейте
19
3-2-3-2
88
Дьенг
5
Барбе
3
Уоллас
30
29
Какай
16
Дикки
26
Филд
10
Йохансен
10
Хаир
13
Дайкс
32
Остин
17
Олисе
30
Семеду
30
Семеду
17
Олисе
12
Холмс
19
19
12
Холмс
19
Жоао
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Жоао
Болл
34
Кейн
34
Кейн
Болл
10
Хаир
4
Болл
4
Болл
10
Хаир
30
5
5
30
32
Остин
16
Уиллок
16
Уиллок
32
Остин
Остались в запасе
Рединг
Куинз Парк Рейнджерс
50
Mamadi Camara
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
50
Mamadi Camara
ЦФ
10
Jayden Onen
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Рединг - Куинз Парк Рейнджерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
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