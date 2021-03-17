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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл: обзор матча 17 марта 2021
Куинз Парк Рейнджерс
17.03.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 2
Завершен
Миллуолл
51'
Ч. Остин
67'
С. Йохансен
86'
J. de Wijs
6'
Д. Уоллес
39'
М. Беннетт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
Замена
Д. Болл
️️️️
Л. Дайкс
90'
+1
90'
Замена
Т. Бьюри
️️️️
A. Pearce
90'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Эванс
Желтая карточка
С. Йохансен
88'
ГОЛ! 3:2!
J. de Wijs
Пас отдал
И. Хаир
86'
Замена
А. Адома
️️️️
Т. Кейн
78'
Замена
М. Бонн
️️️️
Ч. Остин
78'
77'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
77'
Замена
Б. Митчелл
️️️️
Р. Вудс
77'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
B. Thompson
Замена
С. Филд
️️️️
G. Cameron
70'
Замена
И. Хаир
️️️️
К. Уиллок
69'
ГОЛ! 2:2!
С. Йохансен
Пас отдал
Л. Уоллас
67'
Желтая карточка
J. de Wijs
56'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Остин
Пас отдал
G. Cameron
51'
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Беннетт
Пас отдал
Д. Купер
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уоллес
Пас отдал
Р. Вудс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
32
Чарли Остин
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
37
Альберт Адома
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
3-2-3-2
88
Дьенг
34
Кейн
3
Уоллас
30
5
Барбе
16
Дикки
10
Йохансен
5
16
Уиллок
32
Остин
13
Дайкс
3-2-2-2
33
Биалковски
12
Эванс
4
Хатчинсон
2
Мэлони
5
Купер
2
Ромео
18
Вудс
17
Уоллес
8
10
Беннетт
13
Дайкс
4
Болл
4
Болл
13
Дайкс
5
26
Филд
26
Филд
5
16
Уиллок
10
Хаир
10
Хаир
16
Уиллок
34
Кейн
37
Адома
37
Адома
34
Кейн
32
Остин
9
Бонн
9
Бонн
32
Остин
15
7
Бьюри
7
Бьюри
15
18
Вудс
16
Митчелл
16
Митчелл
18
Вудс
8
6
Уилльямс
6
Уилльямс
8
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
12
Эванс
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
12
Эванс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Миллуолл
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
34
Фрэнк Филдинг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
29
Осман Какай
ЦЗ
1
Джо Ламли
ВР
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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