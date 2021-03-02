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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити: обзор матча 02 марта 2021
Хаддерсфилд Таун
02.03.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
63'
Ф. Кэмпбелл
67'
М. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
Замена
Я. Саного
️️️️
Ф. Кэмпбелл
84'
84'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
А. Халилович
84'
Замена
С. Хоган
️️️️
Л. Юткевич
Желтая карточка
Д. Холмс
76'
Замена
С. Хай
️️️️
A. Vallejo
73'
67'
ГОЛ! 1:1!
М. Робертс
Пас отдал
Л. Юткевич
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
63'
39'
Желтая карточка
К. Педерсен
Желтая карточка
Р. Стирмен
26'
6'
Желтая карточка
Х. Дин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
10
Иван Санчес
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
11
Kieran Phillips
ЦФ
9
Яя Саного
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
8
Adam Clayton
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
4-4-2
1
Шофилд
4
Эдмондс-Грин
19
Стирмен
23
Сарр
2
Пипа
7
Бакуна
14
Холмс
7
Мбенза
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
50
4-1-2-3
13
Этеридж
6
Дин
4
Робертс
24
Педерсен
2
Колен
26
Суньич
10
Санчес
45
Харпер
10
Юткевич
10
Халилович
91
Бела
50
7
Хай
7
Хай
50
22
Кэмпбелл
9
Саного
9
Саного
22
Кэмпбелл
10
Халилович
20
Гарднер
20
Гарднер
10
Халилович
10
Юткевич
25
Хоган
25
Хоган
10
Юткевич
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Бирмингем Сити
7
Сорба Томас
ПВ
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
Остались в запасе
7
Сорба Томас
ПВ
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Остались в запасе
7
Ян Валери
ПЗ
8
Райли МакГри
ЦП
1
Андрес Прието
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Бирмингем Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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