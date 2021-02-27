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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 27 февраля 2021
Суонси
27.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
55'
А. Айю (П)
66'
Н. Уэллс
80'
К. Палмер
90+7'
А. Семеньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Бристоль Сити
90'
+10
Желтая карточка
А. Семеньо
90'
+7
ГОЛ! 1:3!
А. Семеньо
90'
+5
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Надь
88'
Замена
А. Семеньо
️️️️
К. Палмер
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Латибодье
82'
Замена
П. Арриола
️️️️
К. Хурихейн
81'
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Палмер
Замена
Д. Фултон
️️️️
Я. Дханда
78'
66'
ГОЛ! 1:1!
Н. Уэллс
Пас отдал
З. Винер
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Айю
55'
45'
+1
Замена
С. Сессеньон
️️️️
R. Towler
25'
Желтая карточка
R. Towler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
17
Пол Арриола
ПВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
5
Кабанго
22
Латибодье
6
Гехи
21
Бидуэлл
14
Робертс
14
Хурихейн
6
Гримес
31
Дханда
24
Айю
9
Лоу
4-1-2-3
25
Бентли
32
Хант
26
Калас
5
Мариаппа
26
Винер
19
Бакинсон
6
Надь
45
Палмер
21
Уэллс
18
Дьедиу
6
14
Хурихейн
17
Арриола
17
Арриола
14
Хурихейн
31
Дханда
4
Фултон
4
Фултон
31
Дханда
22
Латибодье
7
Уиттакер
7
Уиттакер
22
Латибодье
6
2
Сессеньон
2
Сессеньон
6
6
Надь
4
Массенго
4
Массенго
6
Надь
45
Палмер
42
Семеньо
42
Семеньо
45
Палмер
Остались в запасе
Суонси
Бристоль Сити
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
29
Бен Хамер
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Кори Смит
ЦП
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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