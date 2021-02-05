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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Норвич Сити
Суонси - Норвич Сити: обзор матча 05 февраля 2021
Суонси
05.02.2021, пятница, 23:15
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
42'
А. Айю
48'
К. Хурихейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Норвич Сити
85'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Кантвелл
Желтая карточка
Ф. Вудман
84'
78'
Желтая карточка
М. Вранчич
Замена
Д. Моррис
️️️️
Д. Лоу
75'
Желтая карточка
М. Гехи
69'
67'
Желтая карточка
А. Айда
Желтая карточка
Р. Беннетт
65'
57'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Рупп
57'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
П. Плахета
57'
Замена
А. Айда
️️️️
О. Скипп
ГОЛ! 2:0!
К. Хурихейн
Пас отдал
Д. Фултон
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
Пас отдал
Д. Бидуэлл
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Норвич Сити
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
14
Робертс
6
Гехи
6
Беннетт
21
Бидуэлл
26
Ноутон
4
Фултон
6
Гримес
14
Хурихейн
24
Айю
9
Лоу
3-1-3-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Хэнли
23
Гибсон
34
Скипп
23
МакЛин
10
Рупп
18
Серенсен
10
Кантвелл
77
Плахета
20
Пукки
9
Лоу
13
Моррис
13
Моррис
9
Лоу
77
Плахета
11
Эрнандес
11
Эрнандес
77
Плахета
10
Кантвелл
26
Доуэлл
26
Доуэлл
10
Кантвелл
10
Рупп
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Рупп
34
Скипп
33
Айда
33
Айда
34
Скипп
Остались в запасе
Суонси
Норвич Сити
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
12
Daniel Barden
ЦФ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
8
Оливер Купер
АП
23
Кирон Фримен
ПЗ
29
Бен Хамер
ВР
5
Бен Кабанго
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Суонси - Норвич Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
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