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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Кардифф
Бристоль Сити - Кардифф: обзор матча 06 февраля 2021
Бристоль Сити
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
0 : 2
Завершен
Кардифф
18'
К. Нельсон
25'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Кардифф
90'
+2
Желтая карточка
К. Нельсон
80'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
О. Ожо
75'
Желтая карточка
Д. Филлипс
72'
Замена
М. Пак
️️️️
Х. Уилсон
Желтая карточка
Д. Хант
71'
Замена
З. Винер
️️️️
Х. Лэнсбери
70'
Замена
T. Moore
️️️️
Э. Мариаппа
61'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Уилльямс
60'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Х. Массенго
60'
Желтая карточка
Э. Моусон
45'
+11
Желтая карточка
Х. Лэнсбери
45'
+8
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Мур
Пас отдал
О. Ожо
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Нельсон
Пас отдал
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
36
Макс Ваттерс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
4-3-3
25
Бентли
5
Мариаппа
26
Калас
26
Моусон
32
Хант
8
Уилльямс
4
Массенго
23
Лэнсбери
18
Дьедиу
21
Уэллс
42
Семеньо
3-2-3-1-1
12
Смитис
44
Флинт
12
Беннетт
23
Моррисон
38
Нг
35
Нельсон
6
Волкс
32
Роллс
9
Ожо
10
Уилсон
19
Мур
23
Лэнсбери
26
Винер
26
Винер
23
Лэнсбери
5
Мариаппа
4
4
5
Мариаппа
8
Уилльямс
45
Палмер
45
Палмер
8
Уилльямс
4
Массенго
35
Патерсон
35
Патерсон
4
Массенго
12
Филлипс
12
Филлипс
10
Уилсон
7
Пак
7
Пак
10
Уилсон
9
Ожо
10
Бакуна
10
Бакуна
9
Ожо
Остались в запасе
Бристоль Сити
Кардифф
1
Макс О'Лири
ВР
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
Остались в запасе
36
Макс Ваттерс
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ОП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Бристоль Сити - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
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