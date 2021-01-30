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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Миллуолл
Кардифф - Миллуолл: обзор матча 30 января 2021
Кардифф
30.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
71'
К. Мур
9'
Э. Флинт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Миллуолл
Желтая карточка
Ш. Моррисон
84'
Замена
Р. Глатцель
️️️️
К. Мур
83'
78'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
B. Thompson
Желтая карточка
У. Волкс
76'
ГОЛ! 1:1!
К. Мур
Пас отдал
Х. Уилсон
71'
Желтая карточка
Д. Беннетт
69'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Л. Бакуна
62'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
О. Ожо
62'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Флинт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
18
Райан Леонард
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
3-2-4-1
12
Смитис
12
Беннетт
23
Моррисон
35
Нельсон
44
Флинт
38
Нг
10
Бакуна
32
Роллс
9
Ожо
6
Волкс
19
Мур
4-2-3
33
Биалковски
20
МакНамара
5
Купер
4
Хатчинсон
2
Мэлони
8
Кифтенбельд
18
Вудс
7
Зохоре
8
18
Леонард
10
Бакуна
10
Уилсон
10
Уилсон
10
Бакуна
9
Ожо
23
Мерфи
23
Мерфи
9
Ожо
19
Мур
19
Глатцель
19
Глатцель
19
Мур
8
10
Бедварссон
10
Бедварссон
8
Остались в запасе
Кардифф
Миллуолл
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
17
Matt Smith
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Остались в запасе
3
Джоэл Баган
ЛЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
Остались в запасе
17
Matt Smith
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Кардифф - Миллуолл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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