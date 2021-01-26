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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 января 2021
Бристоль Сити
26.01.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
23'
Ф. Дьедиу
26'
Ф. Дьедиу
59'
Ж. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Замена
T. Moore
️️️️
К. Палмер
80'
74'
Желтая карточка
Пипа
73'
Замена
А. Притчард
️️️️
A. Vallejo
Замена
А. Надь
️️️️
Н. Уэллс
65'
Замена
К. Мартин
️️️️
Ф. Дьедиу
65'
59'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бакуна
Пас отдал
И. Мбенза
Желтая карточка
З. Винер
55'
Замена
Д. Хант
️️️️
T. Rowe
40'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
К. Палмер
26'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Э. Моусон
23'
Желтая карточка
Ф. Дьедиу
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
10
Tommy Rowe
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
11
Сэм Белл
ЦФ
23
James Morton
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
16
Патрик Джонс
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
3-3-1-3
25
Бентли
5
Мариаппа
26
Моусон
10
26
Калас
19
Бакинсон
26
Винер
45
Палмер
18
Дьедиу
42
Семеньо
21
Уэллс
4-4-2
1
Шофилд
2
Пипа
36
Кио
23
Сарр
15
Тоффоло
27
О'Брайен
17
Ааронс
7
Мбенза
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
50
10
32
Хант
32
Хант
10
45
Палмер
4
4
45
Палмер
21
Уэллс
6
Надь
6
Надь
21
Уэллс
18
Дьедиу
18
Мартин
18
Мартин
18
Дьедиу
50
10
Притчард
10
Притчард
50
Остались в запасе
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ПВ
23
James Morton
ЦФ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Главный тренер
Ли Джонсон
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
11
Овура Эдвардс
ПВ
23
James Morton
ЦФ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
16
Патрик Джонс
ЦФ
11
Kieran Phillips
ЦФ
7
Сорба Томас
ПВ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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