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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Кардифф
Барнсли - Кардифф: обзор матча 27 января 2021
Барнсли
27.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
20'
М. Юэл Андерсен
52'
К. Вудроу
58'
О. Ожо
68'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Кардифф
Замена
М. Соллбауэр
️️️️
Т. Сиббик
79'
Замена
Х. Кейн
️️️️
Р. Палмер
72'
68'
ГОЛ! 2:2!
К. Мур
Пас отдал
Д. Роллс
58'
ГОЛ! 2:1!
О. Ожо
58'
Замена
Ш. Моррисон
️️️️
Л. Бакуна
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Фризер
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Вудроу
Пас отдал
А. Моуатт
52'
50'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хойлетт
ГОЛ! 1:0!
М. Юэл Андерсен
Пас отдал
Д. Фризер
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
20
Херби Кейн
ЦП
3
Ali Omar
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
6
Сиббик
6
Хелик
5
Андерсен
2
Бриттан
4
Стайлс
17
Палмер
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
20
Адебойежо
4-5-1
12
Смитис
38
Нг
44
Флинт
35
Нельсон
3
Баган
30
Хойлетт
6
Волкс
32
Роллс
10
Бакуна
9
Ожо
19
Мур
28
Фризер
9
Моррис
9
Моррис
28
Фризер
6
Сиббик
21
Соллбауэр
21
Соллбауэр
6
Сиббик
17
Палмер
20
Кейн
20
Кейн
17
Палмер
10
Бакуна
23
Моррисон
23
Моррисон
10
Бакуна
30
Хойлетт
23
Мерфи
23
Мерфи
30
Хойлетт
Остались в запасе
Барнсли
Кардифф
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Ali Omar
ЦФ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
10
Том Санг
ОП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
3
Ali Omar
ЦФ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Остались в запасе
10
Том Санг
ОП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
7
Марлон Пак
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Барнсли - Кардифф
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
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Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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