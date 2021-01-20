Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Хаддерсфилд Таун - Миллуолл: обзор матча 20 января 2021
Хаддерсфилд Таун
20.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 1
Завершен
Миллуолл
4'
С. Мэлони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
Замена
А. Притчард
️️️️
Р. Кио
85'
80'
Желтая карточка
Р. Вудс
76'
Замена
К. Зохоре
️️️️
Й. Бедварссон
75'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Ш. Уилльямс
75'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уоллес
75'
Замена
М. Ромео
️️️️
Д. МакНамара
69'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Замена
И. Мбенза
️️️️
Д. Уорд
60'
Пенальти не реализован!
Ф. Кэмпбелл
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэлони
Пас отдал
Д. МакНамара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
17
Роландо Ааронс
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Малон Ромео
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
4-3-3
1
Шофилд
15
Тоффоло
36
Кио
23
Сарр
2
Пипа
7
Бакуна
27
О'Брайен
17
Ааронс
22
Кэмпбелл
25
Уорд
50
4-3-3
33
Биалковски
20
МакНамара
4
Хатчинсон
2
Мэлони
5
Купер
6
Уилльямс
17
Уоллес
18
Вудс
18
Леонард
10
Бедварссон
8
36
Кио
10
Притчард
10
Притчард
36
Кио
25
Уорд
7
Мбенза
7
Мбенза
25
Уорд
20
МакНамара
2
Ромео
2
Ромео
20
МакНамара
6
Уилльямс
3
Фергюсон
3
Фергюсон
6
Уилльямс
17
Уоллес
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
Уоллес
10
Бедварссон
7
Зохоре
7
Зохоре
10
Бедварссон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Миллуолл
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Kieran Phillips
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦП
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Kieran Phillips
ЦФ
16
Патрик Джонс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦП
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
17
Matt Smith
ЦФ
15
Alex Pearce
ЦЗ
19
Трой Пэррот
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Миллуолл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
Новости команд
Все
Хаддерсфилд Таун
Миллуолл
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Хаддерсфилд Таун» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2025
2025.09.24 20:35
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.43
2025.09.23 10:12
Ассист капитана Кокорина помог «Арису» победить «Хаддерсфилд»: «Это поэма!»
2024.07.23 09:31
1
Фанаты клуба Чемпионшипа открыли дымовую шашку в пабе, не дождавшись матча
2024.01.14 14:55
1
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+