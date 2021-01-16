Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Норвич Сити
Кардифф - Норвич Сити: обзор матча 16 января 2021
Кардифф
16.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
65'
Д. Роллс
3'
Г. Хэнли
22'
Т. Кантвелл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Норвич Сити
90'
+2
Замена
А. Теттей
️️️️
Т. Кантвелл
Желтая карточка
Х. Уилсон
89'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Л. Бакуна
87'
76'
Замена
П. Плахета
️️️️
М. Вранчич
Вторая желтая
М. Пак
70'
ГОЛ! 1:2!
Д. Роллс
Пас отдал
Л. Бакуна
65'
Замена
К. Мур
️️️️
Р. Глатцель
58'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Хойлетт
58'
Желтая карточка
Д. Хойлетт
57'
Желтая карточка
М. Пак
54'
Желтая карточка
Л. Бакуна
34'
22'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кантвелл
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Хэнли
Пас отдал
М. Вранчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Норвич Сити
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
7
Kieron Evans
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Норвич Сити
21
Джон МакКракен
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
26
Киран Доуэлл
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
3
Баган
35
Нельсон
12
Беннетт
6
Волкс
32
Роллс
7
Пак
30
Хойлетт
10
Бакуна
10
Уилсон
19
Глатцель
3-1-3-1-3
3
Ааронс
23
Гибсон
4
Хэнли
34
Скипп
8
Вранчич
18
Серенсен
23
МакЛин
10
Кантвелл
9
Хагилл
10
Буэндия
12
30
Хойлетт
9
Ожо
9
Ожо
30
Хойлетт
10
Бакуна
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Бакуна
19
Глатцель
19
Мур
19
Мур
19
Глатцель
8
Вранчич
77
Плахета
77
Плахета
8
Вранчич
10
Кантвелл
6
Теттей
6
Теттей
10
Кантвелл
Остались в запасе
Кардифф
Норвич Сити
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
Главный тренер
Нил Харрис
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
11
Онель Эрнандес
ПВ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
21
Джон МакКракен
ВР
26
Киран Доуэлл
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Том Санг
ОП
9
Марк Харрис
ЦП
12
Диллон Филлипс
ВР
Остались в запасе
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
11
Онель Эрнандес
ПВ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
21
Джон МакКракен
ВР
26
Киран Доуэлл
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Кардифф - Норвич Сити
4
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
Новости команд
Все
Кардифф
Норвич Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+