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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Рединг
Хаддерсфилд Таун - Рединг: обзор матча 02 января 2021
Хаддерсфилд Таун
02.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
6'
Ф. Кэмпбелл
52'
Л. Жоао
65'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Рединг
87'
Замена
T. Esteves
️️️️
S. Aluko
86'
Замена
S. Baldock
️️️️
О. Эджария
81'
Замена
А. Семеду
️️️️
Л. Жоао
Замена
А. Притчард
️️️️
К. Эйтинг
70'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
69'
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Жоао
Пас отдал
М. Олисе
63'
Желтая карточка
Т. Холмс
61'
Замена
М. Олисе
️️️️
Д. Свифт
52'
ГОЛ! 1:1!
Л. Жоао
Пас отдал
Т. Макинтайр
Желтая карточка
И. Мбенза
44'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
И. Мбенза
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
23
Sone Aluko
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
50
Alex Vallejo
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Райан Ист
ОП
19
Tomás Esteves
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-1-4-1
1
Шофилд
15
Тоффоло
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
7
Мбенза
27
О'Брайен
6
Хогг
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
4-4-2
1
Кабрал
12
Холмс
5
Моррисон
26
Макинтайр
3
Ричардс
14
Эджария
4
Риномхота
8
Свифт
29
Лорент
19
Жоао
23
6
Эйтинг
10
Притчард
10
Притчард
6
Эйтинг
23
19
19
23
8
Свифт
17
Олисе
17
Олисе
8
Свифт
19
Жоао
30
Семеду
30
Семеду
19
Жоао
14
Эджария
9
9
14
Эджария
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Рединг
11
Kieran Phillips
ЦФ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
27
Теннай Уотсон
ПЗ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
23
Люк Саутвуд
ВР
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
11
Kieran Phillips
ЦФ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
3
Jeriel Dorsett
ЦФ
4
Райан Ист
ОП
23
Люк Саутвуд
ВР
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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