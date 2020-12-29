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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Барнсли
Ротерхэм - Барнсли: обзор матча 29 декабря 2020
Ротерхэм
29.12.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 2
Завершен
Барнсли
57'
М. Смит
8'
К. Вудроу
15'
А. Моуатт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Барнсли
Желтая карточка
М. Смит
81'
Замена
T. Clarke
️️️️
Р. Вуд
81'
Желтая карточка
Р. Вуд
77'
74'
Замена
Р. Палмер
️️️️
М. Джеймс
74'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Фризер
Желтая карточка
Д. Линдси
69'
Замена
Д. Херст
️️️️
К. Вассел
64'
ГОЛ! 1:2!
М. Смит
57'
56'
Желтая карточка
М. Соллбауэр
Замена
М. Смит
️️️️
Ф. Джозефзун
46'
15'
ГОЛ! 0:2!
А. Моуатт
Пас отдал
К. Стайлс
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Вудроу
Пас отдал
А. Моуатт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
9
Кайл Вассел
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
14
Майкл Смит
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Барнсли
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
31
Henry Kendrick
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
2-3-5
1
Йоханссон
6
Вуд
45
Хардинг
4
Барласер
26
Уайлс
29
Линдси
20
8
Джозефзун
45
Ладапо
4
9
Вассел
4-3-1-2
1
Уолтон
2
Бриттан
5
Андерсен
21
Соллбауэр
6
Хелик
4
Стайлс
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
20
Адебойежо
8
Джозефзун
14
Смит
14
Смит
8
Джозефзун
6
Вуд
15
15
6
Вуд
9
Вассел
15
Херст
15
Херст
9
Вассел
37
Джеймс
17
Палмер
17
Палмер
37
Джеймс
28
Фризер
16
Томас
16
Томас
28
Фризер
Остались в запасе
Ротерхэм
Барнсли
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
31
Henry Kendrick
ЦФ
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Херби Кейн
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Adam Thompson
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Остались в запасе
31
Henry Kendrick
ЦФ
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
39
Айзек Кристи-Дэвис
АП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Херби Кейн
ЦП
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Ротерхэм - Барнсли
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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