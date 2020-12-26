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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Хаддерсфилд Таун
Барнсли - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 26 декабря 2020
Барнсли
26.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
21'
М. Хелик
90+4'
М. Хелик
13'
Р. Эдмондс-Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 2:1!
М. Хелик
Пас отдал
М. Юэл Андерсен
90'
+4
Замена
Р. Палмер
️️️️
А. Моуатт
87'
Замена
Д. Миллер
️️️️
К. Вудроу
87'
81'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
И. Мбенза
Замена
Л. Томас
️️️️
К. Чаплин
74'
Замена
Х. Кейн
️️️️
М. Джеймс
74'
71'
Замена
А. Притчард
️️️️
К. Эйтинг
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
60'
Желтая карточка
М. Хелик
30'
ГОЛ! 1:1!
М. Хелик
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Эдмондс-Грин
Пас отдал
К. Эйтинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
20
Херби Кейн
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
10
Джордж Миллер
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
4-3-1-2
1
Уолтон
6
Хелик
5
Андерсен
21
Соллбауэр
2
Бриттан
4
Стайлс
37
Джеймс
20
Моуатт
28
Фризер
8
Чаплин
12
Вудроу
4-1-4-1
1
Шофилд
2
Пипа
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
15
Тоффоло
6
Эйтинг
27
О'Брайен
6
Хогг
7
Мбенза
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
12
Вудроу
10
Миллер
10
Миллер
12
Вудроу
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
20
Моуатт
17
Палмер
17
Палмер
20
Моуатт
37
Джеймс
20
Кейн
20
Кейн
37
Джеймс
8
Чаплин
16
Томас
16
Томас
8
Чаплин
6
Эйтинг
10
Притчард
10
Притчард
6
Эйтинг
7
Мбенза
27
Дьякаби
27
Дьякаби
7
Мбенза
Остались в запасе
Барнсли
Хаддерсфилд Таун
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
4
Яспер Мун
ЦЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
40
Брэд Коллинс
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Барнсли - Хаддерсфилд Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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