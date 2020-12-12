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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Хаддерсфилд Таун
Борнмут - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 12 декабря 2020
Борнмут
12.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 18 тур
5 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
8'
Д. Соланке
13'
Д. Соланке
21'
Д. Брукс
67'
Д. Станислас
70'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Хаддерсфилд Таун
Замена
Д. Земура
️️️️
А. Смит
87'
72'
Замена
A. Vallejo
️️️️
Л. О'Брайен
71'
Замена
Р. Кричлоу
️️️️
Г. Тоффоло
Замена
Р. Рикельме
️️️️
Д. Соланке
71'
ГОЛ! 5:0!
С. Сарридж
Пас отдал
Д. Гослинг
70'
ГОЛ! 4:0!
Д. Станислас
Пас отдал
Л. Келли
67'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Ф. Биллинг
65'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Д. Брукс
64'
56'
Замена
И. Мбенза
️️️️
Д. Уорд
46'
Замена
Р. Шофилд
️️️️
Б. Хамер
38'
Желтая карточка
Г. Тоффоло
ГОЛ! 3:0!
Д. Брукс
Пас отдал
Д. Соланке
21'
Желтая карточка
Д. Брукс
17'
ГОЛ! 2:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Ж. Лерма
13'
ГОЛ! 1:0!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Брукс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
4
Льюис Кук
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
36
Ajani Burchall
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
94
Браима Диарра
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
50
Alex Vallejo
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
15
Смит
27
Кук
6
Симпсон
6
Келли
8
Биллинг
8
Лерма
4
Кук
19
Станислас
7
Брукс
19
Соланке
4-5-1
29
Хамер
4
Эдмондс-Грин
23
Сарр
21
Браун
15
Тоффоло
11
Роу
27
О'Брайен
27
Дьякаби
7
Бакуна
10
Притчард
25
Уорд
19
Соланке
17
Рикельме
17
Рикельме
19
Соланке
15
Смит
33
Земура
33
Земура
15
Смит
7
Брукс
32
Гослинг
32
Гослинг
7
Брукс
8
Биллинг
9
Сарридж
9
Сарридж
8
Биллинг
27
О'Брайен
50
50
27
О'Брайен
15
Тоффоло
3
Кричлоу
3
Кричлоу
15
Тоффоло
29
Хамер
1
Шофилд
1
Шофилд
29
Хамер
25
Уорд
7
Мбенза
7
Мбенза
25
Уорд
Остались в запасе
Борнмут
Хаддерсфилд Таун
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
36
Ajani Burchall
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
Главный тренер
Джейсон Тинделл
94
Браима Диарра
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
2
Пипа
ПЗ
10
Matty Daly
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
36
Ajani Burchall
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
Остались в запасе
94
Браима Диарра
ЦП
6
Карел Эйтинг
ОП
2
Пипа
ПЗ
10
Matty Daly
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Борнмут - Хаддерсфилд Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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