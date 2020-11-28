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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Борнмут
Ротерхэм - Борнмут: обзор матча 28 ноября 2020
Ротерхэм
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
2 : 2
Завершен
Борнмут
37'
Ф. Ладапо
50'
Ф. Ладапо
20'
Д. Станислас (П)
63'
Д. Соланке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Борнмут
Замена
К. Вассел
️️️️
Ф. Ладапо
88'
84'
Желтая карточка
Д. Брукс
76'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
T. Clarke
️️️️
M. Olosunde
64'
63'
ГОЛ! 2:2!
Д. Соланке
Пас отдал
Д. Рико
61'
Замена
Д. Рико
️️️️
А. Смит
61'
Замена
С. Сарридж
️️️️
Д. Гослинг
Желтая карточка
М. Смит
52'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Ладапо
Пас отдал
M. Olosunde
50'
Желтая карточка
M. Ihiekwe
45'
43'
Желтая карточка
Л. Келли
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ладапо
Пас отдал
J. Mattock
37'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Станислас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
4
Даниэль Барласер
ЦП
15
Джордж Херст
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
9
Кайл Вассел
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
2-3-5
31
Блэкмэн
2
45
Хардинг
29
Линдси
25
Крукс
26
Уайлс
4
45
Ладапо
3
20
14
Смит
4-3-2-1
31
Бегович
27
Кук
2
Мефам
6
Келли
15
Смит
8
Биллинг
8
Лерма
32
Гослинг
7
Брукс
19
Станислас
19
Соланке
4
15
15
4
45
Ладапо
9
Вассел
9
Вассел
45
Ладапо
15
Смит
15
Рико
15
Рико
15
Смит
32
Гослинг
9
Сарридж
9
Сарридж
32
Гослинг
Остались в запасе
Ротерхэм
Борнмут
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Джордж Херст
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
33
Джордан Земура
ЛЗ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Джордж Херст
ЦФ
2
Billy Jones
ЦФ
6
Adam Thompson
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦП
19
Микель Миллер
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Остались в запасе
33
Джордан Земура
ЛЗ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
18
Гэвин Килкенни
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
6
Джек Симпсон
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Джейсон Тинделл
Статистика матча Ротерхэм - Борнмут
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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