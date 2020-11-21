Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Кардифф
Миллуолл - Кардифф: обзор матча 21 ноября 2020
Миллуолл
21.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Кардифф
35'
M. Smith
79'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Кардифф
Желтая карточка
Й. Бедварссон
90'
+4
Желтая карточка
Ш. Уилльямс
88'
79'
ГОЛ! 1:1!
К. Мур
Пас отдал
Д. Мерфи
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
B. Thompson
76'
Замена
Т. Пэррот
️️️️
M. Smith
76'
75'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Р. Глатцель
Желтая карточка
Р. Вудс
72'
61'
Замена
О. Ожо
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
С. Мэлони
️️️️
М. Беннетт
57'
ГОЛ! 1:0!
M. Smith
Пас отдал
Ш. Уилльямс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
9
Марк Харрис
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-3-4
33
Биалковски
3
Уоллес
5
Купер
4
Хатчинсон
17
Уоллес
6
Уилльямс
18
Вудс
17
10
Беннетт
18
Леонард
8
3-4-1-2
12
Смитис
23
Моррисон
12
Беннетт
35
Нельсон
7
Пак
32
Роллс
10
Бакуна
30
Хойлетт
10
Уилсон
19
Мур
19
Глатцель
10
Беннетт
2
Мэлони
2
Мэлони
10
Беннетт
17
19
Пэррот
19
Пэррот
17
8
10
Бедварссон
10
Бедварссон
8
30
Хойлетт
9
Ожо
9
Ожо
30
Хойлетт
19
Глатцель
23
Мерфи
23
Мерфи
19
Глатцель
Остались в запасе
Миллуолл
Кардифф
15
Hayden Muller
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
9
Марк Харрис
ЦП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
15
Hayden Muller
ЦФ
34
Фрэнк Филдинг
ВР
2
Джеймс Браун
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
9
Марк Харрис
ЦП
3
Джоэл Баган
ЛЗ
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Миллуолл - Кардифф
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
Новости команд
Все
Миллуолл
Кардифф
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Миллуолл» – «Ньюкасл»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Миллуолл» – «Рексхэм»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
Экс-клуб Слуцкого обыграл бывший клуб Юрана в борьбе за место в АПЛ
12 мая
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Кубок лиги. «Челси» прошел в 1/2 финала, обыграв «Кардифф»
2025.12.17 00:55
«Кардифф» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 декабря 2025
2025.12.16 21:50
УЕФА снова призвали отстранить Израиль – письмо подписали Погба и другие футболисты
2025.11.13 17:31
2
Клуб Джикии назначил нового тренера
2025.10.13 18:40
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+