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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
Миллуолл - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 31 октября 2020
Миллуолл
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
0 : 3
Завершен
Хаддерсфилд Таун
18'
Д. Корома
89'
Пипа
90+2'
Л. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Л. О'Брайен
89'
ГОЛ! 0:2!
Пипа
Пас отдал
Ж. Бакуна
84'
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
И. Мбенза
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
К. Мэхони
79'
66'
Замена
Пипа
️️️️
А. Дьякаби
Замена
М. Беннетт
️️️️
С. Мэлони
65'
Желтая карточка
Р. Леонард
60'
Желтая карточка
М. Ромео
58'
Замена
M. Smith
️️️️
Т. Брэдшоу
46'
46'
Замена
Ж. Бакуна
️️️️
А. Притчард
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Корома
Пас отдал
А. Дьякаби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
18
Райан Леонард
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
3-2-3-2
33
Биалковски
3
Уоллес
4
Хатчинсон
5
Купер
2
Ромео
2
Мэлони
17
Уоллес
11
Мэхони
18
Вудс
18
Леонард
9
Брэдшоу
4-5-1
29
Хамер
26
23
Сарр
21
Духани
15
Тоффоло
27
Дьякаби
27
О'Брайен
10
Притчард
7
Мбенза
6
Хогг
37
Корома
9
Брэдшоу
17
17
9
Брэдшоу
2
Мэлони
10
Беннетт
10
Беннетт
2
Мэлони
11
Мэхони
10
Бедварссон
10
Бедварссон
11
Мэхони
27
Дьякаби
2
Пипа
2
Пипа
27
Дьякаби
10
Притчард
7
Бакуна
7
Бакуна
10
Притчард
7
Мбенза
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
7
Мбенза
Остались в запасе
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
2
Жоэл Перейра
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
6
Карел Эйтинг
ОП
21
Джейден Браун
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Миллуолл - Хаддерсфилд Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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