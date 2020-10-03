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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Кардифф
Блэкберн - Кардифф: обзор матча 03 октября 2020
Блэкберн
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
0 : 0
Завершен
Кардифф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Кардифф
86'
Замена
У. Волкс
️️️️
О. Ожо
Желтая карточка
С. Галлахер
80'
75'
Замена
Д. Роллс
️️️️
Д. Хойлетт
70'
Вторая желтая
Л. Томлин
Замена
Д. Бакли
️️️️
Т. Долан
61'
59'
Желтая карточка
Л. Томлин
Замена
С. Галлахер
️️️️
Б. Бреретон
58'
Желтая карточка
Б. Джонсон
50'
49'
Желтая карточка
Л. Бакуна
34'
Желтая карточка
Г. Каннингэм
13'
Замена
Г. Каннингэм
️️️️
Д. Беннетт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
4
Брэдли Джонсон
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦФ
24
Тирис Долан
ЦФ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
17
Ли Томлин
ЦФ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Блэкберн
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Кардифф
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
4-2-1-3
1
Камински
33
Уильямс
17
Белл
4
Айяла
24
Ньямб
4
Джонсон
7
Ротуэлл
22
Бреретон
10
Армстронг
24
Долан
90
Холтби
3-4-1-2
12
Смитис
23
Моррисон
35
Нельсон
12
Беннетт
9
Ожо
10
Бакуна
30
Хойлетт
7
Пак
2
Осеи-Туту
19
Мур
17
Томлин
24
Долан
6
Бакли
6
Бакли
24
Долан
22
Бреретон
20
Галлахер
20
Галлахер
22
Бреретон
12
Беннетт
8
Каннингэм
8
Каннингэм
12
Беннетт
30
Хойлетт
32
Роллс
32
Роллс
30
Хойлетт
9
Ожо
6
Волкс
6
Волкс
9
Ожо
Остались в запасе
Блэкберн
Кардифф
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Joe Day
ЦФ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
20
Harrison Chapman
ЦП
Остались в запасе
1
Joe Day
ЦФ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
23
Джош Мерфи
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Блэкберн - Кардифф
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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