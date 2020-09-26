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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Рединг
Кардифф - Рединг: обзор матча 26 сентября 2020
Кардифф
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
82'
Л. Томлин
47'
М. Моррисон
66'
Л. Жоао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Рединг
90'
+5
Желтая карточка
М. Олисе
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Г. Каннингэм
90'
86'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Жоао
ГОЛ! 1:2!
Л. Томлин
82'
78'
Замена
Т. Макинтайр
️️️️
Я. Мейте
Замена
Р. Глатцель
️️️️
Д. Хойлетт
74'
66'
ГОЛ! 0:2!
Л. Жоао
Пас отдал
Д. Лорент
61'
Замена
Т. Холмс
️️️️
F. Araruna
Замена
Л. Томлин
️️️️
У. Волкс
61'
Желтая карточка
К. Мур
53'
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Моррисон
Пас отдал
М. Олисе
Желтая карточка
Д. Хойлетт
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
4
Энди Риномхота
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
17
Майкл Олисе
ЦП
11
Яку Мейте
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Кардифф
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
3-5-1-1
12
Смитис
8
Каннингэм
23
Моррисон
35
Нельсон
10
Бакуна
7
Пак
9
Ожо
30
Хойлетт
6
Волкс
2
Осеи-Туту
19
Мур
3-5-2
1
Кабрал
5
Моррисон
26
Мур
3
Ричардс
29
Лорент
4
Риномхота
14
Эджария
17
Олисе
22
19
Жоао
11
Мейте
30
Хойлетт
19
Глатцель
19
Глатцель
30
Хойлетт
6
Волкс
17
Томлин
17
Томлин
6
Волкс
8
Каннингэм
23
Мерфи
23
Мерфи
8
Каннингэм
22
12
Холмс
12
Холмс
22
11
Мейте
26
Макинтайр
26
Макинтайр
11
Мейте
19
Жоао
47
Пушкаш
47
Пушкаш
19
Жоао
Остались в запасе
Кардифф
Рединг
1
Joe Day
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
1
Joe Day
ЦФ
3
Джоэл Баган
ЛЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
11
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
19
Lewis Gibson
ЦФ
23
Sone Aluko
ЦФ
23
Люк Саутвуд
ВР
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Кардифф - Рединг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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