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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити: обзор матча 12 сентября 2020
Хаддерсфилд Таун
12.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
80'
А. Айда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
90'
+2
Желтая карточка
А. Айда
Желтая карточка
Д. Браун
89'
89'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
Р. Стирмен
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Айда
Пас отдал
Т. Пукки
77'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
76'
Замена
П. Плахета
️️️️
О. Эрнандес
75'
Замена
А. Айда
️️️️
К. Доуэлл
Замена
Д. Браун
️️️️
А. Дьякаби
71'
58'
Желтая карточка
К. Доуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
7
Бен Джексон
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
26
Киран Доуэлл
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
3-2-4-1
29
Хамер
15
Тоффоло
19
Стирмен
26
7
Джексон
2
Пипа
27
Дьякаби
10
Притчард
7
Бакуна
6
Хогг
37
Корома
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Ааронс
4
Годфри
4
Циммерманн
6
Кинтилья
34
Скипп
26
Доуэлл
23
МакЛин
11
Эрнандес
10
Кантвелл
20
Пукки
27
Дьякаби
21
Браун
21
Браун
27
Дьякаби
19
Стирмен
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
19
Стирмен
11
Эрнандес
77
Плахета
77
Плахета
11
Эрнандес
10
Кантвелл
10
Рупп
10
Рупп
10
Кантвелл
26
Доуэлл
33
Айда
33
Айда
26
Доуэлл
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Норвич Сити
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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