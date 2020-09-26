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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Ислочь
СКА-1938 - Ислочь: обзор матча 26 сентября 2020
СКА-1938
26.09.2020, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ислочь
39'
J. Mawatu
81'
М. Янсане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Ислочь
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Янсане
Замена
А. Шкурдюк
️️️️
Д. Мирошников
74'
Замена
В. Совпель
️️️️
Ш. Умаров
72'
68'
Замена
N.
️️️️
А. Макась
60'
Желтая карточка
P. Rybak
56'
Замена
Д. Бородин
️️️️
A. Yanushkevich
Желтая карточка
М. Башилов
54'
ГОЛ! 1:0!
J. Mawatu
39'
Желтая карточка
J. Mawatu
24'
8'
Желтая карточка
Д. Юсов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
30
Михаил Башилов
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Александр Свирепа
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
18
Pavel Rybak
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
95
Момо Янсане
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
СКА-1938
4
Герман Основ
ЛЗ
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Ислочь
21
Vadim Melnik
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
28
Nivaldo
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
3-1-5-2
30
Башилов
3
Сокол
5
Мирошников
2
Носко
7
Бакич
10
6
55
Гирс
7
Свирепа
1
Макавчик
17
Умаров
3-2-2-3
1
Хаткевич
4
33
Карпович
13
Стефен
18
0
91
Патоцкий
28
Юсов
15
Макась
15
95
Янсане
5
Мирошников
4
Шкурдюк
4
Шкурдюк
5
Мирошников
17
Умаров
77
Совпель
77
Совпель
17
Умаров
4
9
Бородин
9
Бородин
4
15
Макась
28
28
15
Макась
Остались в запасе
СКА-1938
Ислочь
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
4
Герман Основ
ЛЗ
20
Victor Diaz
ЦП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
21
Vadim Melnik
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
4
Герман Основ
ЛЗ
20
Victor Diaz
ЦП
0
V. Mukhamedov
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
1
Artur Lesko
ЦФ
Остались в запасе
21
Vadim Melnik
ЦЗ
55
Semen Lazarchik
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча СКА-1938 - Ислочь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Стадион:
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