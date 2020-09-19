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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - СКА-1938
Динамо-Брест - СКА-1938: обзор матча 19 сентября 2020
Динамо-Брест
19.09.2020, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
СКА-1938
5'
П. Савицкий
35'
П. Савицкий
16'
Д. Гирс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - СКА-1938
Желтая карточка
С. Игнатович
90'
+1
Замена
S. Krivets
️️️️
Д. Тве
80'
72'
Замена
V. Mukhamedov
️️️️
Д. Бакич
Замена
П. Седько
️️️️
М. Гордейчук
71'
52'
Желтая карточка
A. Musahagian
ГОЛ! 2:1!
П. Савицкий
35'
Желтая карточка
А. Быков
21'
16'
ГОЛ! 1:1!
Д. Гирс
ГОЛ! 1:0!
П. Савицкий
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
15
Габи Кики
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
2
Давид Тве
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
7
Александр Свирепа
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо-Брест
71
Александр Наумович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
9
Sergey Krivets
ЦП
55
Александр Нойок
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
77
Василий Совпель
ЦП
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
0
V. Mukhamedov
ЦФ
4-1-2-3
1
Игнатович
20
Веретило
15
Кики
0
22
Павловец
15
Кисляк
2
Тве
7
Быков
10
Лаптев
62
Гордейчук
88
Савицкий
3-1-5-2
5
Мирошников
3
Сокол
30
Башилов
2
Носко
7
Свирепа
6
10
7
Бакич
55
Гирс
17
Умаров
1
62
Гордейчук
26
Седько
26
Седько
62
Гордейчук
2
Тве
9
9
2
Тве
7
Бакич
0
0
7
Бакич
Остались в запасе
Динамо-Брест
СКА-1938
71
Александр Наумович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
55
Александр Нойок
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
16
Денис Садовский
ВР
77
Василий Совпель
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
34
Evgeniy Khacheridi
ЦЗ
55
Александр Нойок
ЦП
0
A. Milevsky
ЦФ
Остались в запасе
23
Хумоюнмирзо Иминов
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
16
Денис Садовский
ВР
77
Василий Совпель
ЦП
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Динамо-Брест - СКА-1938
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
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Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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