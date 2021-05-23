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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Тоттенхэм
Лестер - Тоттенхэм: обзор матча 23 мая 2021
Лестер
23.05.2021, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 4
Завершен
Тоттенхэм
18'
Д. Варди (П)
52'
Д. Варди (П)
41'
Г. Кейн
76'
К. Шмейхель (АГ)
87'
Г. Бэйл
90+6'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Тоттенхэм
90'
+6
ГОЛ! 2:4!
Г. Бэйл
90'
+3
Замена
Д. Родон
️️️️
Х. Сон
87'
ГОЛ! 2:3!
Г. Бэйл
Пас отдал
Г. Кейн
83'
Желтая карточка
Г. Уинкс
Замена
А. Перес
️️️️
М. Олбрайтон
80'
76'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Шмейхель
68'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Алли
68'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Р. Перейра
️️️️
Д. Мэддисон
62'
58'
Желтая карточка
С. Бергвейн
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Варди
52'
41'
ГОЛ! 1:1!
Г. Кейн
Замена
Н. Менди
️️️️
У. Фофана
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Варди
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Найл Джон
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-3-1-2
1
Шмейхель
33
Томас
3
Фофана
2
Сеюнджу
21
Кастань
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
9
Варди
17
Ихеначо
4-2-3-1
1
Льорис
2
Доэрти
6
Санчес
23
Алдервейрелд
3
Регилон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
7
Сон
8
Алли
34
Бергвейн
9
Кейн
10
Мэддисон
21
Перейра
21
Перейра
10
Мэддисон
3
Фофана
6
Менди
6
Менди
3
Фофана
11
Олбрайтон
22
Перес
22
Перес
11
Олбрайтон
7
Сон
6
Родон
6
Родон
7
Сон
34
Бергвейн
18
Бэйл
18
Бэйл
34
Бергвейн
8
Алли
7
Моура
7
Моура
8
Алли
Остались в запасе
Лестер
Тоттенхэм
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
23
Найл Джон
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Райан Мэйсон
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
Остались в запасе
23
Найл Джон
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
1
Джо Харт
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Райан Мэйсон
Статистика матча Лестер - Тоттенхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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