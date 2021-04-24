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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Брайтон
Шеффилд Юнайтед - Брайтон: обзор матча 24 апреля 2021
Шеффилд Юнайтед
24.04.2021, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Брайтон
19'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Брайтон
Желтая карточка
Э. Стивенс
88'
82'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Л. Троссард
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
Б. Осборн
81'
Желтая карточка
Д. Балдок
77'
67'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
П. Гросс
67'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Я. Модер
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Брюстер
65'
Желтая карточка
Д. МакГолдрик
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
7
Якуб Модер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
32
Балдок
15
Иган
22
Брайан
3
Стивенс
2
Богль
23
Осборн
13
Флек
10
Норвуд
17
МакГолдрик
10
Брюстер
3-3-2-2
97
Санчес
5
Данк
34
Велтман
4
Уэбстер
13
Гросс
28
Биссума
7
Модер
10
Лаллана
19
Троссард
11
Мопе
18
Уэлбек
23
Осборн
6
Ландстрем
6
Ландстрем
23
Осборн
10
Брюстер
7
Бурк
7
Бурк
10
Брюстер
19
Троссард
21
Искьердо
21
Искьердо
19
Троссард
13
Гросс
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
13
Гросс
7
Модер
10
Коннолли
10
Коннолли
7
Модер
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
8
Зак Брант
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Брайтон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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