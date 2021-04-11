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АПЛ 2026/2027
Вест Хэм - Лестер
Вест Хэм - Лестер: обзор матча 11 апреля 2021
Вест Хэм
11.04.2021, воскресенье, 16:05
Англия. Премьер-лига, 31 тур
3 : 2
Завершен
Лестер
29'
Д. Лингард
44'
Д. Лингард
48'
Д. Боуэн
70'
К. Ихеначо
90+1'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Лестер
Желтая карточка
А. Масуаку
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:2!
К. Ихеначо
Замена
С. Бенрахма
️️️️
Д. Боуэн
84'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
М. Нобл
82'
70'
ГОЛ! 3:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Р. Перейра
59'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Прат
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
А. Крессуэлл
53'
ГОЛ! 3:0!
Д. Боуэн
Пас отдал
Т. Соучек
48'
46'
Желтая карточка
О. Ндиди
46'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Амарти
45'
+2
Желтая карточка
У. Фофана
ГОЛ! 2:0!
Д. Лингард
Пас отдал
Д. Боуэн
44'
33'
Желтая карточка
Р. Перейра
Желтая карточка
А. Крессуэлл
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лингард
Пас отдал
В. Цоуфал
29'
Желтая карточка
Т. Соучек
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Вест Хэм
1
Натан Тротт
ВР
25
Давид Мартин
ВР
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Танават Суенгчиттавон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
3-3-1-3
22
Фабиански
3
Крессуэлл
15
Доусон
6
Диоп
26
Масуаку
28
Соучек
34
Цоуфал
16
Нобл
77
Лингард
8
Форнальс
20
Боуэн
3-2-3-2
1
Шмейхель
12
Амарти
3
Фофана
35
Эванс
21
Кастань
21
Перейра
18
Тилеманс
4
Ндиди
26
Прат
9
Варди
17
Ихеначо
3
Крессуэлл
2
Бальбуэна
2
Бальбуэна
3
Крессуэлл
16
Нобл
2
Джонсон
2
Джонсон
16
Нобл
20
Боуэн
10
Бенрахма
10
Бенрахма
20
Боуэн
12
Амарти
33
Томас
33
Томас
12
Амарти
26
Прат
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
26
Прат
Остались в запасе
Вест Хэм
Лестер
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
6
Конор Ковентри
ОП
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
8
Танават Суенгчиттавон
АП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Натан Тротт
ВР
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
6
Конор Ковентри
ОП
25
Давид Мартин
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
5
Сидней Тавареш
ЦП
8
Танават Суенгчиттавон
АП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Вест Хэм - Лестер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
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