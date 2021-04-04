Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Бернли
Саутгемптон - Бернли: обзор матча 04 апреля 2021
Саутгемптон
04.04.2021, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Бернли
31'
С. Армстронг
42'
Д. Ингс
66'
Н. Редмонд
12'
К. Вуд (П)
28'
М. Выдра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Бернли
90'
Замена
Л. Ричардсон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
М. Дженепо
️️️️
Т. Уолкотт
87'
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
86'
Замена
М. Салису
️️️️
С. Армстронг
79'
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
ГОЛ! 3:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
Т. Уолкотт
66'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ингс
Пас отдал
Н. Редмонд
42'
33'
Замена
Ч. Тэйлор
️️️️
Э. Питерс
ГОЛ! 1:2!
С. Армстронг
Пас отдал
Д. Ингс
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
М. Выдра
Пас отдал
К. Вуд
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
11
Уилл Ферри
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-2-2-1
17
Форстер
5
Бертранд
5
Беднарек
23
Вестергор
2
Уокер-Питерс
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
32
Уолкотт
28
Ингс
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
33
Питерс
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
17
Армстронг
22
Салису
22
Салису
17
Армстронг
32
Уолкотт
12
Дженепо
12
Дженепо
32
Уолкотт
28
Ингс
19
Адамс
19
Адамс
28
Ингс
7
Гудмундссон
20
Ричардсон
20
Ричардсон
7
Гудмундссон
33
Питерс
18
Тэйлор
18
Тэйлор
33
Питерс
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
Остались в запасе
Саутгемптон
Бернли
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
11
Уилл Ферри
ЦП
29
Алекс МакКарти
ВР
45
Александр Янкевиц
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
5
Ричард Нарти
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Саутгемптон - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Мэри
Новости команд
Все
Саутгемптон
Бернли
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+