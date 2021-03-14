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Лестер - Шеффилд Юнайтед
Лестер - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 14 марта 2021
Лестер
14.03.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 28 тур
5 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
39'
К. Ихеначо
64'
А. Перес
69'
К. Ихеначо
78'
К. Ихеначо
80'
И. Ампаду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Шеффилд Юнайтед
88'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Замена
Т. Лешабела
️️️️
А. Перес
81'
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
И. Ампаду
80'
ГОЛ! 4:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
О. Ндиди
78'
74'
Желтая карточка
К. Брайан
ГОЛ! 3:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Варди
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Перес
Пас отдал
М. Олбрайтон
64'
63'
Замена
Л. Муссе
️️️️
О. Бурк
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Р. Перейра
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Ихеначо
Пас отдал
Д. Варди
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
3-2-2-3
1
Шмейхель
35
Эванс
3
Фофана
2
Сеюнджу
21
Перейра
21
Кастань
4
Ндиди
18
Тилеманс
9
Варди
22
Перес
17
Ихеначо
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
4
Ампаду
6
Бешам
22
Брайан
32
Балдок
3
Стивенс
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
14
Шарп
7
Бурк
22
Перес
24
Лешабела
24
Лешабела
22
Перес
21
Перейра
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
21
Перейра
7
Бурк
11
Муссе
11
Муссе
7
Бурк
Остались в запасе
Лестер
Шеффилд Юнайтед
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Лестер - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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