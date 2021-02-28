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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль: обзор матча 28 февраля 2021
Шеффилд Юнайтед
28.02.2021, воскресенье, 22:15
Англия. Премьер-лига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
48'
К. Джонс
64'
К. Брайан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Флек
80'
80'
Замена
Н. Кейта
️️️️
К. Джонс
76'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Т. Алькантара
64'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
К. Брайан
Замена
Б. Осборн
️️️️
Ф. Ягиелка
56'
Замена
О. Бурк
️️️️
Д. МакГолдрик
56'
48'
ГОЛ! 0:1!
К. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
11
Frankie Maguire
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Ливерпуль
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Лиам Хьюз
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
75
Jakub Ojrzyński
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Стивенс
19
Ягиелка
22
Брайан
4
Ампаду
13
Флек
10
Норвуд
6
Ландстрем
32
Балдок
17
МакГолдрик
9
МакБарни
4-3-2-1
13
Адриан
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
5
Кабак
3
Робертсон
6
Алькантара
23
Вейналдум
21
Джонс
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
19
Ягиелка
23
Осборн
23
Осборн
19
Ягиелка
13
Флек
14
Шарп
14
Шарп
13
Флек
17
МакГолдрик
7
Бурк
7
Бурк
17
МакГолдрик
21
Джонс
8
Кейта
8
Кейта
21
Джонс
6
Алькантара
20
Милнер
20
Милнер
6
Алькантара
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
11
Frankie Maguire
ЦФ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
75
Jakub Ojrzyński
ЦФ
21
Лиам Хьюз
ПП
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
11
Frankie Maguire
ЦФ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
75
Jakub Ojrzyński
ЦФ
21
Лиам Хьюз
ПП
46
Рис Уильямс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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