Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Саутгемптон
Ньюкасл - Саутгемптон: обзор матча 06 февраля 2021
Ньюкасл
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
Саутгемптон
16'
Д. Уиллок
26'
М. Альмирон
45+4'
М. Альмирон
30'
Т. Минамино
48'
Д. Уорд-Проус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Саутгемптон
Желтая карточка
К. Дарлоу
90'
+6
81'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Д. Стивенс
73'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Замена
П. Дамметт
️️️️
А. Сен-Максимен
66'
Вторая желтая
Д. Хендрик
50'
48'
ГОЛ! 3:2!
Д. Уорд-Проус
ГОЛ! 3:1!
М. Альмирон
45'
+4
Желтая карточка
Э. Крафт
45'
+3
Замена
Жоэлинтон
️️️️
К. Уилсон
36'
30'
ГОЛ! 2:1!
Т. Минамино
Пас отдал
Р. Бертранд
ГОЛ! 2:0!
М. Альмирон
Пас отдал
А. Сен-Максимен
26'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Х. Манкильо
24'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уиллок
Пас отдал
А. Сен-Максимен
16'
Желтая карточка
Д. Хендрик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Жоэлинтон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
2-5-1-2
1
Дарлоу
5
Шер
22
Манкильо
26
Шелви
14
Хэйден
28
Уиллок
18
Льюис
29
Хендрик
10
Альмирон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
4-3-1-2
29
МакКарти
5
Беднарек
5
Стивенс
23
Вестергор
5
Бертранд
27
Редмонд
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
18
Минамино
19
Адамс
28
Ингс
13
Уилсон
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
13
Уилсон
10
Сен-Максимен
14
Дамметт
14
Дамметт
10
Сен-Максимен
22
Манкильо
17
Крафт
17
Крафт
22
Манкильо
5
Стивенс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
5
Стивенс
Остались в запасе
Ньюкасл
Саутгемптон
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
10
Райан Фрейзер
ЛВ
5
Эллиот Андерсон
АП
39
Мартин Дубравка
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
4
Кгаогело Чауке
ЦП
8
Райан Финниган
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
17
Фрэйзер Форстер
ВР
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
23
Нейтан Телла
ПВ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Ньюкасл - Саутгемптон
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Саутгемптон
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Астон Вилла» купила защитника из Чемпионшипа за 25+5 миллионов
1 сентября
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Саутгемптон» – «Вест Хэм»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Саутгемптон» исключили из финала плей-офф за выход в АПЛ
19 мая
11
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+